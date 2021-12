Le cofondateur de Dogecoin dénonce sa propre communauté !

Le cofondateur de Dogecoin, Billy Markus, a tweeté que certains membres de la communauté Doge répandent des « tendances contre-productives« , même si beaucoup de membres de la communauté sont formidables.

Markus a retweeté un post d’un autre membre de la communauté Doge qui étaye ses arguments. Le mème DOGE choisi par Markus met l’accent sur les débats les plus fréquents lancés par certains fans de Doge. Parmi eux, on trouve le dénigrement de la populaire application de trading Robinhood, le soutien des DOGE et des NFT, la détention de DOGE et d’autres crypto-monnaies, etc.

keep this in mind, #dogecoin community members – lots of you are great, but lots of counterproductive tendencies among quite a few loud types 👍 https://t.co/8esnPBkXf8

how to ruin a community from the inside

En parlant de jetons non fongibles et d’autres crypto-monnaies que l’on peut favoriser en dehors de DOGE, Billy Markus a partagé le 30 septembre ses idées sur deux choses qui pourraient améliorer le principal écosystème de crypto-monnaies et l’aider à attirer de nouveaux utilisateurs.

L’une d’entre elles est un pont entre Dogecoin et Ethereum. Il a tweeté que ce serait une amélioration cruciale pour DOGE.

Two things I believe would help Dogecoin:

1) Completion of DOGE-ETH bridge

2) NFT platforms (e.g. Opensea) allowing for the DOGE-ETH token to be used for purchases

NFTs purchasing is high demand with crypto. Allowing for DOGE purchases of NFTs greatly increases its utility.

— Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) September 29, 2021