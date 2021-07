Le cofondateur d’Ethereum quitte le monde des crypto-monnaies et affirme que cet espace n’est pas sûr

Anthony Di Iorio, l’un des rares fondateurs d’Ethereum, a confirmé qu’il quittait le monde de la cryptomonnaie. Di Iorio dit qu’il quitte le monde de la crypto, en partie, pour des raisons de sécurité. Bien qu’il n’ait pas donné de détails, il a ajouté qu’il ne veut pas être un gars de la crypto, mais être “un gars qui s’attaque à des problèmes complexes.“

En 2013, Di Iorio et d’autres personnes, dont Charles Hoskinson de Cardano, Vitalik Buterin et Gavin Wood de Polkadot, ont créé Ethereum. Le projet est depuis devenu le réseau de référence pour la création de milliers de projets. En outre, il a atteint une valeur marchande d’environ 225 milliards de dollars. Quelques années après la création d’Ethereum, Di Iorio, comme la plupart des cofondateurs, s’est éloigné du projet. Il a en fait fondé Decentral, un centre d’innovation basé à Toronto et axé sur les technologies décentralisées, où il travaille depuis. L’entreprise a lancé Jaxx, un portefeuille de crypto-monnaie dont la popularité ne cesse de croître. En 2021, le portefeuille a enregistré plus d’un million de clients.

@RobLoCascio steers an inspiring conversation with #Ethereum co-founder and @DECENTRALca CEO Anthony Di Iorio, whose entrepreneurial mind is fed by his passion and purpose to empower people and transform communities by leading the “of service” movement. https://t.co/qWJL0BHXGn — Decentral (@DECENTRALca) May 13, 2021

En plus de travailler sur Decentral, il a conseillé de nombreuses startups axées sur la crypto et la blockchain. En raison de son exposition à Ethereum et de son statut d’investisseur précoce dans de nombreux projets, en 2018, Forbes a estimé sa fortune à environ 1 milliard de dollars.

Le fondateur affirme aujourd’hui que l’industrie est devenue peu sûre. “Je ne me sens pas nécessairement en sécurité dans cet espace. Si je me concentrais sur des problèmes plus importants, je pense que je serais plus en sécurité“, a-t-il ajouté. Il n’a toutefois pas précisé quelles sont les menaces ou les problèmes de sécurité qui le préoccupent.

Seeing a surge of imposter social media accounts over the last few days. Please be careful and always look for the blue check marks to know which of my accounts are real. — Anthony Di Iorio (@diiorioanthony) July 3, 2021

Quelle est la prochaine étape pour Di Iorio ?

Di Iorio a déjà confirmé qu’il vendait Decentral et est déjà en pourparlers avec plusieurs clients potentiels. Il s’attend à vendre la société pour des centaines de millions. La manière dont il dépensera ces fonds n’est pas claire, mais il s’attend à ce que la société soit vendue en fiat ou en actions, mais pas en crypto.

En dehors du monde des crypto-monnaies, l’entrepreneur est impliqué dans le projet Arrow, qui consiste à construire un véhicule à émission zéro. Lancé par un ami du lycée, il pourrait se lancer à fond dans le projet.

Un petit pourcentage de ce dont le monde a besoin, il a conclu qu’il “incorporera la crypto quand ce sera nécessaire, mais la plupart du temps, ce ne sera pas le cas.”

Sa sortie du monde de la crypto intervient quelques jours seulement après que le cocréateur de Dogecoin ait claqué la porte du monde de la crypto. Jackson Palmer, dans une diatribe sur Twitter, a comparé l’industrie des crypto-monnaies aux “pires aspects du système capitaliste actuel (par exemple, la corruption, la fraude, l’inégalité).“