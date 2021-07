Le crash de DeFi a touché la Smart Chain de Binance plus que Ethereum

Binance traverse une période difficile ces derniers temps. Elle a perdu des partenariats de paiement, a dû limiter les options d’accès à sa plateforme et est bloquée par des banques dans différents pays.

Comme si cela ne suffisait pas, sa Binance Smart Chain est également en train de perdre la course pour dépasser Ethereum en tant que blockchain de référence pour la finance décentralisée (DeFi).

Le monde du DeFi a explosé en popularité l’année dernière, et certaines personnes qui ont pris le train en marche ont gagné beaucoup d’argent. Mais selon un rapport publié aujourd’hui par le fournisseur de données sur les crypto-monnaies Messari, les choses ont ralenti au deuxième trimestre 2021. Et c’est Binance Smart Chain qui en a fait les frais.

