Le créateur de Dogecoin affirme que les crypto-monnaies sont une escroquerie

En 2013, Billy Markus, développeur chez IBM, et Jackson Palmer, spécialiste des données chez Adobe, ont créé leur propre crypto-monnaie, le dogecoin, mais il semble qu’ils n’en soient pas si heureux aujourd’hui.

Jackson Palmer a ravivé son compte Twitter abandonné pour donner son avis sur les crypto-monnaies, et ce n’est pas un bon avis. Selon le développeur, il s’agit d’une arnaque, d’une technologie hypercapitaliste dont le but est uniquement d’enrichir les personnes déjà riches.

I am often asked if I will “return to cryptocurrency” or begin regularly sharing my thoughts on the topic again. My answer is a wholehearted “no”, but to avoid repeating myself I figure it might be worthwhile briefly explaining why here…

— Jackson Palmer (@ummjackson) July 14, 2021