Le créateur de Dogecoin critique durement Mozilla pour sa position environnementale

Billy Markus, co-créateur de Dogecoin, a critiqué Mozilla pour avoir interrompu les dons en crypto-monnaies en raison de préoccupations environnementales.

Mozilla, l’organisation à but non lucratif derrière le navigateur Internet Firefox, accepte les dons en crypto-monnaies depuis 2014. La semaine dernière, Mozilla a tweeté un rappel apparemment de ce fait, mais depuis 2014, le monde est devenu beaucoup plus conscient de l’empreinte carbone de l’industrie de la crypto.

En tant que tel, l’organisme à but non lucratif a été accueilli par une vague de critiques.

« Bonjour, je suis sûr que celui qui gère ce compte n’a aucune idée de qui je suis, mais j’ai fondé Mozilla, et je suis ici pour vous dire fuck you et fuck this. Toutes les personnes impliquées dans le projet devraient avoir honte de cette décision de s’associer à des escrocs de Ponzi-incinérateurs de planètes« , a déclaré le cofondateur de Mozilla. Jamie Zawinski.

Cette pause a provoqué encore plus de réactions, cette fois-ci dans le monde de la cryptographie.

« Merci d’avoir succombé à une foule ignorante et réactionnaire sur Internet, » a tweeté le co-créateur de Dogecoin, Billy Markus.

« Attendez que les gars entendent parler du coût environnemental des dollars en papier et de toute l’infrastructure bancaire, je suis sûr qu’ils auront le même niveau d’effondrement concernant leur propre impact environnemental constant. »

to be clear, we should care about the environment, just y’know, recognize that if we are living in a first world country and whining on Twitter, we are pretty terrible for the planet, and stop trying to act like everything is the worst thing ever and we are all saints

