Le crypto métavers GALA qui a grimpé de 48 000 % en 3 mois

La crypto-monnaie GALA a grimpé en flèche de plus de 48 000 % en trois mois et les développeurs du jeu ont récemment annoncé la vente de nœuds de son réseau Town Star, qui se sont vendus en moins d’une minute.

Alors qu’en 2020, l’univers de la finance décentralisée (DeFi) a gagné en notoriété et a explosé en valorisation, 2021 a été l’année des jetons non fongibles (NFT) qui ont envahi jusqu’aux plus grandes galeries d’art du monde. Cependant, aujourd’hui, en cette fin d’année, l’écosystème qui promet d’être le grand succès de l’année 2022 est celui des crypto-monnaies liées aux métavers.

Les crypto-monnaies liées à l’écosystème metaverse ont réussi à se désengager du Bitcoin et de l’ensemble du marché des crypto-monnaies, car alors que ce dernier fait face à une chute de près de 10 %, les crypto-monnaies metaverse ont augmenté de jusqu’à 40 % en moins de 24 heures.

Des crypto-monnaies telles que le jeton MANA de Decentraland et le jeton SAND de The Sandbox ont déjà augmenté de plus de 13 000 % depuis leur lancement et avec l’annonce récente de Facebook de changer son nom en Meta, cherchant à construire des applications métaverses, les jetons ont augmenté et sont devenus les favoris de nombreux investisseurs et analystes.

Une autre crypto-monnaie en plein essor est GALA de Gala Games, qui a grimpé de plus de 48 000 % en trois mois. Récemment, les développeurs du jeu, qui se veut un métavers qui rémunère également ses utilisateurs en crypto-monnaies pour leur interaction dans l’écosystème, ont annoncé la vente de lots de nœuds de son réseau Town Star.

Au total, quelque 600 nœuds ont été mis en vente et se sont vendus en moins d’une minute.

Contrairement à d’autres jeux de type « play to earn« , Gala Games souhaite construire un réseau de nœuds décentralisés afin de ne pas dépendre de serveurs centralisés, comme AWS d’Amazon, et ainsi gagner en évolutivité pour ses fonctions, et en ressources pour les utilisateurs qui gèrent les nœuds.

GALA

Gala Games fonctionne comme une plateforme qui accueillera plusieurs jeux de métavers de la société, dont le premier est Town Star. Ainsi, chaque nœud proposé à la vente fonctionne spécifiquement pour chaque jeu et non pour la plateforme dans son ensemble.

Le nœud fonctionne dans le cadre du logiciel Gala Games Node, mais nécessite des ressources supplémentaires de la part du serveur ou de l’ordinateur sur lequel il fonctionne. Les nœuds Town Star fonctionnent à l’unisson avec les nœuds Founders existants, mais ne sont compatibles qu’avec le jeu Town Star.

Bien que Town Star soit actuellement le seul jeu actif de l’écosystème Gala, l’équipe prévoit d’organiser en décembre un événement test pour son prochain jeu MMO, Mirandus. En outre, ils testent régulièrement le jeu d’arène de combat Spider Tanks.

En plus de la vente des nœuds, qui se sont écoulés presque instantanément, Gala Games a annoncé son intention de restreindre l’achat de ses NFT aux seuls jetons GALA. Il est actuellement possible d’acheter les jetons individuels en utilisant Ethereum (ETH) ou BAT.

Une autre nouveauté, également liée aux nœuds du jeu, a été la mise à jour du système de tarification de ses nœuds fondateurs, qui coûtent désormais environ 500 USD et doivent être payés exclusivement en jetons GALA, qui seront également la seule forme de paiement des articles dans tous les jeux dont la sortie est déjà en préparation, comme Mirandus, Echoes of Empire et Spider Tanks, en plus du jeu Town Star déjà lancé.