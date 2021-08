Le CryptoPunk le moins cher vaut maintenant plus de 100 000 dollars !

Les CryptoPunks sont des objets de collection NFT fondamentaux, car les 10 000 visages d’avatars aléatoires ont été frappés sur Ethereum en 2017, bien avant le boom du marché NFT de cette année. Ces derniers jours, nous avons vu des ventes de plusieurs millions de dollars pour les CryptoPunks convoités, mais même le bas de “gamme augmente“. Aujourd’hui, le plancher a atteint six chiffres.

Depuis ce matin, le CryptoPunk le moins cher listé sur les marchés secondaires coûte plus de 100 000 dollars d’ETH. Repéré pour la première fois par la société d’analyse de crypto-monnaies DappRadar, le CryptoPunk le moins cher disponible selon le propre tracker du créateur Larva Labs est actuellement de 39 ETH, soit environ 108 000 $ au taux de change actuel.

Le bond du prix de l’Ethereum d’aujourd’hui y est sans doute pour quelque chose. Le hard fork de Londres tant attendu, officiellement connu sous le nom de EIP-1559, change la façon dont le réseau Ethereum gère les frais. Pour la première fois, le réseau “brûle” ou retire de la circulation les frais de minage de l’ETH, réduisant ainsi l’offre globale de la crypto-monnaie.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, plus de 580 ETH (environ 1,63 million de dollars) ont déjà été brûlés depuis que la mise à niveau du réseau a été lancée ce matin. Le prix de l’ETH a bondi parallèlement au lancement de la mise à niveau et des mesures déflationnistes, augmentant de plus de 7 % au cours des deux dernières heures pour atteindre un prix actuel supérieur à 2 800 $ par pièce.

Cette hausse a probablement poussé le prix du CryptoPunk NFT le moins cher au-delà de la ligne des 100 000 $, mais ne vous y trompez pas : Les CryptoPunks sont de nouveau en vogue ces derniers temps, dans un contexte de hausse générale des ventes de NFT ces dernières semaines.

Huit des 10 NFT les plus chers vendus en juillet étaient des CryptoPunks, selon les données de DappRadar, le plus haut prix étant de 5,47 millions de dollars. L’investisseur et influenceur des médias sociaux Gary Vaynerchuk – qui a vendu sa propre collection de NFT et fait également partie de Candy Digital, le partenaire NFT de la Major League Baseball – a acheté un CryptoPunk pour 3,7 millions de dollars d’ETH la semaine dernière.

Un NFT agit comme un acte de propriété d’un objet numérique, ajoutant une rareté prouvée à des objets tels que des images fixes, des clips vidéo et des éléments de jeux vidéo interactifs, validés par une blockchain. Le marché des NFT a explosé au début de 2021, avec un volume de transactions de quelque 2,5 milliards de dollars au cours du premier semestre, selon DappRadar.

Bien que les objets de collection NFT puissent prendre toutes sortes de formes différentes, les CryptoPunks se sont avérés particulièrement populaires et influents. Nous avons vu beaucoup d’autres projets NFT adopter une approche similaire avec des caractéristiques aléatoires et un nombre fixe de pièces à collectionner, comme la collection Yacht Club de Bored Ape, les NFT Meebits plus récents de Larva Labs, et même Weird Whales, un projet créé par un enfant de 12 ans qui a gagné 160 000 dollars en une seule journée.