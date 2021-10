Le Dogecoin est prêt à grimper jusqu’à 1000 % dans la tendance actuelle !

Les détenteurs de dogecoin attendent une mise à niveau significative du memecoin qui devrait entraîner une réduction des frais de transaction. Les analystes ont prédit que le prix du DOGE est prêt à exploser avec une rupture massive.

Les détenteurs de dogecoin visent des gains de 500 à 1000 % et attendent une rupture haussière du DOGE.

Glauber Contessoto, connu sous le nom de Dogecoin millionnaire, a annoncé qu’il avait récemment acheté pour 5 000 dollars de Dogecoin. Contessoto a prédit que

Il a exhorté les traders à accumuler le memecoin.

I just bought another $5,000 in #Dogecoin 🐕🚀🌔 something big is going to happen with #Doge soon… hope you’re loading up because I am 😎🤑🤲🏼💎 pic.twitter.com/dkY3AOexRF

Dogecoin a dépassé Bitcoin, Ripple, Ethereum et Cardano dans les rendements depuis le début de l’année, offrant plus de 4500% de gains depuis le début de 2021.

Le créateur de Dogecoin, Billy Markus, avait déclaré qu’une fois que les nœuds DOGE passeront à la version 1.14.4, il y aura une réduction des frais de transaction sur le réseau Dogecoin. Les partisans s’attendent à ce que la réduction des frais stimule l’utilité du DOGE et déclenche un rallye haussier.

Billy Markus a été cité comme :

« Exécutez un nœud si vous voulez, ou pas. Si vous voulez contribuer à aider le réseau, vous devrez vous consacrer à l’exécution d’un nœud complet et fiable, en utilisant une bande passante importante, et en le maintenant à jour. Mais pour le succès de la 1.14.4, les opérateurs de nœuds existants doivent se mettre à jour. «

Markus a souligné que si les opérateurs de nœuds existants effectuaient une mise à jour vers la version 1.14.1, cela suffirait pour que le réseau diminue ses frais de transaction, et il n’est pas nécessaire que de nouveaux nœuds rejoignent le réseau pour obtenir le même résultat.

L’équipe de développement derrière Dogecoin travaille sur le pont Dogecoin-Ethereum. Le développement est en cours ; aucune date de lancement n’a encore été annoncée.

Justin Bennet, analyste en crypto-monnaies et fondateur de Crypocademy HQ, a partagé ses perspectives optimistes sur DOGE. L’analyste a prédit une augmentation de 500 à 1000 % du prix du DOGE.

Bennet a prédit qu’une fois que le prix du DOGE aura franchi la barre des 0,24 $, il sera prêt à grimper de 500 à 1000 %.

$DOGE just needs to take out that area above 0.24.

Do that, and a multi-month rally begins, IMO.

Probably 500 – 1,000% of upside if it confirms. #dogecoin pic.twitter.com/dWDFl1okcR

— Justin Bennett (@JustinBennettFX) October 15, 2021