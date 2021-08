Le Dogecoin progresse plus vite que le marché, son prix a augmenté de 41 % en une semaine

Le dogecoin a commencé l’année à moins d’un penny par pièce, a atteint un sommet historique de plus de 0,73 $ début mai, puis a perdu près de 78 % de sa valeur dans les semaines qui ont suivi. L’année 2021 a été mouvementée pour la principale pièce de monnaie mème, mais à l’heure actuelle, DOGE rugit à nouveau.

Au milieu d’une vague de crypto-monnaies plus large qui a vu le marché dépasser les 2 000 milliards de dollars de capitalisation totale pour la première fois depuis mai, le Dogecoin surfe sur la vague ascendante plus rapidement que la plupart de ses “concurrents“. À un prix actuel d’un peu moins de 0,28 $ par pièce, selon CoinGecko, le DOGE est en hausse de plus de 12 % au cours des dernières 24 heures.

Il s’agit d’une hausse de 41 % au cours des sept derniers jours, d’autant plus que le prix oscillait autour de 0,20 $ il y a une semaine. Le bitcoin a augmenté d’environ 21 % au cours de la semaine dernière, tandis que l’Ethereum a connu une hausse de 29 % au cours de la même période. DOGE les bat tous les deux lorsqu’il s’agit de gains à court terme.

Malgré cela, le Dogecoin est toujours bien loin de son prix record : près de 63 % de moins au moment où nous écrivons ces lignes. Il s’agit d’un écart bien plus important que celui du Bitcoin ou de l’Ethereum par rapport à leurs sommets respectifs, mais le Dogecoin a toujours été plus sensible au momentum que les autres crypto-monnaies. Le Dogecoin s’est effondré plus fortement que la plupart des pièces lorsque le marché global s’est effondré en mai, mais il a également connu des fluctuations plus importantes en pourcentage lors de sa remontée ces dernières semaines.

Cardano (ADA) est l’un des autres grands gagnants de la journée, la crypto-monnaie ayant grimpé de 21 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre 1,86 $, après l’annonce du lancement imminent des contrats intelligents sur la plateforme. Les contrats intelligents sont des morceaux de code informatique qui exécutent des instructions définies, et c’est ainsi que les plateformes blockchain prennent en charge les applications décentralisées et d’autres fonctionnalités avancées. Il s’agit d’un élément clé de la façon dont Cardano entend défier Ethereum en tant que principale plateforme de développement de dapps. Le prix de Cardano est maintenant en hausse de près de 36% sur la semaine, selon CoinGecko.

Polygon (MATIC), une solution de mise à l’échelle de niveau 2 conçue pour aider les dapps et les NFTs basés sur Ethereum connaît également une résurgence significative ces derniers temps. Le prix de MATIC a augmenté de 22% au cours des dernières 24 heures à un prix de 1,36 $, avec des gains hebdomadaires dépassant 33% à ce jour.