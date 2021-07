Le Dogecoin toujours plus près du zéro que du 1$ avec une baisse de 36% au cours du dernier mois

Depuis qu’il a atteint un sommet historique de 0,73 dollar en mai, le Dogecoin a perdu plus de 70 % de sa valeur – et au cours du seul mois dernier, il a chuté de 36 %.

L’ascension fulgurante de la crypto-monnaie avait été favorisée par Elon Musk ainsi que par les promesses de nouvelles améliorations de la blockchain.

Dans un tweet du 9 juillet, Musk s’en est pris à la fois au Bitcoin et à l’Ethereum pour la lenteur de leurs transactions. Il a ajouté que l’amélioration du Dogecoin pour minimiser les coûts de transaction avait “du mérite“. Le commentaire a révélé une preuve continue de la capacité de Musk à contrôler les marchés, en pompant le Dogecoin de plus de 13%.

BTC & ETH are pursuing a multilayer transaction system, but base layer transaction rate is slow & transaction cost is high. There is merit imo to Doge maximizing base layer transaction rate & minimizing transaction cost with exchanges acting as the de facto secondary layer. — Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2021

Cependant, DOGE a depuis perdu tous ces gains. La monnaie mème populaire a perdu plus de 5% au cours des dernières 24 heures, 14,8% au cours de la dernière semaine et 36% au cours du dernier mois.

Le marché cryptographique plus large a également été en difficulté ces derniers temps. Le bitcoin s’est échangé entre 36 000 et 30 000 dollars au cours des dernières semaines, et l’Ethereum, qui occupe la deuxième place, a fait à peu près la même chose, se négociant entre 2 400 et 1 800 dollars.

Et en raison de la corrélation entre ces deux monnaies et le reste du marché, il n’est pas surprenant que des altcoins comme Dogecoin soient également en difficulté.

L’un des principaux facteurs à l’origine de cette tendance à la baisse semble être une surveillance réglementaire plus étroite. Cet examen a principalement porté sur des réglementations plus strictes concernant les “stablecoins“, des crypto-monnaies liées à la valeur de la monnaie fiduciaire traditionnelle, et sur la protection des consommateurs, mais les réseaux sociaux ont également joué un rôle.

Le 10 juillet, TikTok a interdit aux influenceurs de promouvoir les crypto-monnaies dans le cadre d’une répression plus large de la recrudescence des contenus liés à la finance. La plateforme a également été un terrain propice à la promotion de diverses monnaies mèmes, dont le Dogecoin.

Un présentateur vidéo a conseillé aux téléspectateurs d’investir 25 dollars dans le DOGE, ajoutant que “le Dogecoin ne vaut pratiquement rien [et] qu’une fois qu’il aura atteint 1 dollar, vous aurez 10 000 dollars“.

Ces jours-ci, le Doge est bien plus proche de zéro que de 1 $, cependant.