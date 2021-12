Le Dogelon Mars gagne 50% en une semaine et devient la crypto phénomène de cette fin d’année

La valeur d’une crypto-monnaie dogelon mars (ELON), inspirée par Elon Musk, a augmenté de près de 50% au cours des sept derniers jours, selon les données de Coingecko.

Plus précisément, il a augmenté de 49,72% au cours de la semaine, plaçant l’unité à 0,0000016 dollars, son nouveau sommet historique. Sa capitalisation boursière s’élève désormais à 897,6 millions de dollars et se positionne 136ème en terme de capitalisation.

Dans le même laps de temps, les crypto-monnaies shiba inu et dogecoin ont augmenté de 19,68% et 9,13%, respectivement. Le premier a un prix actuel de 0,0000378 $, tandis que le second est évalué à 0,19 $ par unité.

Le logo de dogelon mars représente le visage d’un chien Shiba Inu avec les cheveux du PDG de SpaceX. Il précise également que son nom reflète les ambitions de Musk d’emmener des humains sur Mars.

Le mois dernier, le prix d’ELON a augmenté de 119% suite à une annonce de son équipe de développement. L’équipe de Dogelon Mars a partagé que la prochaine étape de développement apportera des capacités de finance décentralisée (DeFi) et de jalonnement à ELON.

« Dogelon Mars s’aventure dans la prochaine phase de développement, en construisant des opportunités de DeFi et de staking avec un nouveau contrat. En ce moment même, la construction est en cours alors que les leaders de la communauté introduisent DeFi et un nouveau token dans l’écosystème. »

L’équipe vise également à introduire le jeton de gouvernance xELON, qui sera utilisé pour voter sur des initiatives, coordonner la prise de décision du protocole et plus encore.

Le Dogelon mars est désormais disponible sur les plateformes d’échange de crypto-monnaies Huobi, Kucoin et Gemini. Selon le compte twitter WhaleStats, ce jeton est désormais le plus échangé parmi les 1 000 premières baleines d’Ethereum.

