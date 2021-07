Le Hard Fork d’Ethereum London rendra certains jetons sans valeur

À l’approche du hard fork de Londres, la mise à niveau d’Ethereum prévue pour les premières heures du 5 août, la plupart des discussions ont porté sur l’EIP-1559, un changement de code controversé qui réduira les frais de transaction, retirant ainsi certains ETH de la circulation.

Mais ce ne sont pas les seuls jetons que la mise à niveau de Londres éliminera.

Les jetons de gaz tels que GST2 et CHI, utilisés par les développeurs pour obtenir des prix plus bas lors du déploiement de contrats intelligents, deviendront obsolètes.

amidst the coordination for EIP-1559, I admit we have neglected comms on EIP-3529: Reduction in refunds,

PSA: these tokens will be w/out functions in <1wk, divest accordingly

fortunately i think the majority of holders were more sophisticated market makers, users eg. @1inch https://t.co/2SGFz2llm4

