Le jeu de crypto Axie Infinity a généré 84,9 millions de dollars en un mois.

Selon l’agrégateur de données cryptographiques Token Terminal, il existe des différences frappantes entre les revenus générés par certains des plus grands projets DeFi et le jeu cryptographique Axie Infinity.

Quelle que soit la fenêtre de temps que vous choisissez, que ce soit une semaine, un mois ou un an, Axie Infinity est le protocole le plus rentable du marché. Parfois, cette marge est également massive.

Au cours du mois dernier, le principal jeu de crypto-monnaie a engrangé 84,9 millions de dollars de fonds pour sa trésorerie. Le second, le Smart Chain DEX PancakeSwap de Binance, a gagné 11,9 millions de dollars. Même le portefeuille de crypto MetaMask, qui compte plus de 5 millions d’utilisateurs, se classe en troisième position avec un maigre total de 7,4 millions de dollars.

Ces revenus sont générés par les frais d’interaction avec chaque protocole. PancakeSwap, par exemple, facture aux utilisateurs 0,2 % pour chaque transaction effectuée sur la bourse décentralisée. MetaMask facture des frais beaucoup plus élevés de 0,825 % pour les transactions effectuées à l’aide de sa fonction d’échange récemment lancée.

Axie Infinity, cependant, a plusieurs sources de revenus qui ont aidé à soutenir son chiffre d’affaires élevé.

La première est une commission de marché de 4,25 %. Chaque fois que vous achetez ou vendez l’une des créatures Axie, qui ressemblent à des Pokémon, le vendeur paie cette commission. La même commission s’applique également lorsque vous achetez des parcelles de terrain, des objets spéciaux ou des “lots” combinant les trois.

Le deuxième générateur de revenus est une taxe de 4 AXS, le jeton natif du jeu, pour “élever” des Axies afin de créer davantage de créatures. Au moment de l’impression, AXS se négocie à environ 16,19 $.

De plus, pour jouer au jeu, les utilisateurs doivent posséder trois Axies. Et avec un afflux de nouveaux utilisateurs chaque jour, la pression d’achat et d’élevage est en hausse, ce qui entraîne une sorte de roue centrifuge d’opportunités de génération de frais.

Pourquoi Axie Infinity se développe-t-elle ?

Axie Infinity exploite la tendance croissante du “play-to-earn“, qui consiste essentiellement à gagner de l’argent pour jouer à des jeux, l’économie d’Axie est intégrée au jeu.

Chaque Axie, par exemple, vaut de l’argent réel. Il en va de même pour le jeton AXS et le jeton Potion d’amour lisse (SLP), dont vous avez également besoin pour élever plus d’Axies. En gros, tous les objets à gagner dans le jeu peuvent être revendus pour de l’argent, et tout ce que vous avez à faire pour récupérer ces objets est de jouer au jeu.

L’argent gagné est parfois suffisant pour payer les factures, et de nombreux joueurs aux Philippines peuvent effectivement gagner leur vie en jouant au jeu. Et comme le montre la trésorerie croissante du protocole, ce sont ces mêmes joueurs qui maintiennent Axie Infinity à flot pendant l’effondrement baissier des crypto-monnaies de cet été.