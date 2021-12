Le krach du marché des crypto-monnaies qui a commencé hier ne montre aucun signe d’apaisement, avec l’ensemble des 10 premières crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière, à l’exclusion des stablecoins, affichant des pertes à deux chiffres au cours des dernières 24 heures.

Le bitcoin est en baisse de plus de 18 % au cours des dernières 24 heures, et s’échange actuellement à environ 46 600 $, selon CoinGecko. L’Ethereum est en baisse de plus de 15%, se négociant à environ 3 870 $, tandis que le Polkadot est le plus grand perdant du top 10 des crypto-monnaies, chutant de plus de 24% à 27,47 $. Depuis qu’il a atteint son plus haut niveau historique de plus de 69 000 dollars le mois dernier, le prix du bitcoin a chuté de plus de 32 %.

Le crash a effacé plus d’un milliard de dollars de la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies, qui a chuté de 16% au cours des dernières 24 heures pour atteindre un peu plus de 2,3 trillions de dollars. Il y a un mois à peine, lorsque le bitcoin a atteint son plus haut niveau historique, la capitalisation boursière totale a culminé à un peu plus de 3 000 milliards de dollars.

Crypto et actions en chute libre

Les prix des crypto-monnaies ont évolué en tandem avec la chute du marché boursier. Le Nasdaq a terminé la journée de vendredi en baisse de 2 %, les valeurs technologiques ayant dérapé, dans un contexte d’incertitude économique renouvelée, alors que la variante du coronavirus Omicron continue de se propager dans le monde. Dans le même temps, on s’attend de plus en plus à ce que la Réserve fédérale relève ses taux d’intérêt afin d’enrayer l’inflation croissante.

Pendant ce temps, en Chine, le président du géant immobilier Evergrande a été convoqué par le gouvernement de Guangdong après que la société a déclaré qu’il n’y avait « aucune garantie » qu’elle aurait suffisamment de fonds pour faire face aux remboursements de sa dette. Le gouvernement provincial a annoncé qu’il allait, à la demande d’Evergrande, envoyer une équipe de fonctionnaires pour travailler sur un plan de restructuration de sa dette offshore.