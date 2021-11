Le logo de Floki Inu apparaîtra sur le maillot de l’équipe du Napoli et dans son stade

Dans le cadre de l’accord de parrainage avec le Napoli, le logo de Floki Inu figurera au dos du maillot de l’équipe de football et sur les panneaux LED du stade de l’équipe.

#FLOKI BREAKS INTO SERIE A THROUGH STRATEGIC PARTNERSHIP WITH SSC NAPOLI $FLOKI is now officially partnered with Italian professional football club and Serie A giant, SCC Napoli. pic.twitter.com/e6sZ92Avhq

L’équipe à l’origine du jeton Floki Inu (FLOKI) a signé un accord de sponsoring avec le club italien du Napoli.

Fondé en 1926, le Napoli est l’une des équipes professionnelles les plus populaires d’Italie. Le club historique a remporté son premier titre de Serie A en 1987 sous la houlette de Diego Maradona, et occupe actuellement la première place du championnat pour la saison 2021-2022.

Here is SSC Napoli's official tweet about the partnership with #FLOKI.

Go and show them love, Vikings! https://t.co/cSfZxvkUCc

— Floki Inu (@RealFlokiInu) November 23, 2021