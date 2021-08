Le “London Hard Fork” sur Ethereum est maintenant en ligne

Le hard fork de Londres sur Ethereum vient d’être exécuté au bloc numéro 12965000.

Le fork apporte cinq changements clés au réseau, dont le plus notable est EIP-1559.

Bien qu’il ait été dit que l’EIP-1559 réduira les coûts de transaction sur Ethereum, ce n’est pas tout à fait exact.

Au contraire, il permettra aux utilisateurs de mieux estimer le coût réel d’une transaction. Cela signifie qu’au lieu d’amortir aveuglément une transaction avec du gaz supplémentaire pour s’assurer que les mineurs traitent la transaction, les utilisateurs peuvent être plus précis dans leurs estimations – ce qui leur permettra probablement de payer moins.

Donc, dans un sens, cela réduira les coûts de transaction. Mais pas tout à fait de la manière dont les gens l’envisagent.

Tim Beiko, un développeur de la Fondation Ethereum, a également déclaré que le coût ne sera pas une “réduction de 20x“, mais plutôt une “réduction de 20%“.

L’EIP-1559 inaugurera également ce que certains ont appelé une ère “ultra-sonore” pour Ethereum en détruisant complètement les frais de minage.

Avec le hard fork de Londres, les frais de transaction qui étaient auparavant payés aux mineurs seront désormais brûlés et retirés de la circulation. Les Ethereans, dont Beiko, pensent qu’à mesure que de plus en plus d’Ethereum est retiré de la circulation, il y aura une sorte de pénurie d’approvisionnement. Et comme les secteurs populaires de l’écosystème, notamment la finance décentralisée (DeFi) et les jetons non fongibles (NFT), créent une demande accrue pour la crypto-monnaie, son prix devrait augmenter.

What is Ultra Sound Money 🦇🔊?

– Minimal viable issuance. A predictable block subsidy to pay block producers and just enough not to "overpay" for security.

– EIP-1559. Burn a portion of the network fee.

It is deflationary when:

-> burnt_network_fee > minimal_viable_issuance

— Patrick McCorry 🦇🔊🌋 (@stonecoldpat0) July 25, 2021