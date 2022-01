Le marché des crypto-monnaies en pleine crise avec une capitalisation qui tombe sous les 2 000 milliards de dollars

Le marché des crypto-monnaies a encore baissé de 3,5 % aujourd’hui, passant sous la barre des 2 000 milliards de dollars pour la première fois depuis septembre 2021.

Le bitcoin est en baisse de 3 %, tombant sous son support crucial de 42 500 $. Ainsi, on s’attend à ce que le BTC puisse toucher son prochain support à 40 000 $. Si le BTC s’effondre sous ce seuil, nous nous dirigeons vers 37 500 $.

Is $42,500 going to hold as support for #bitcoin ? Or are we going to head down to test lower supports at 40k and 37.5K? pic.twitter.com/tF6yXnyKv8

D’autre part, l’indice de peur du bitcoin a atteint son plus bas niveau depuis juillet 2021. Cela suggère une peur extrême sur le marché et pourrait signifier que cela pourrait être une opportunité d’acheter le dip. De nombreux analystes de l’espace cryptographique ont déclaré que la liquidation actuelle du marché était similaire à celle observée durant l’été de septembre 2021. Cependant, pour valider cette affirmation, le BTC doit rebondir à partir des niveaux actuels et s’emparer à nouveau de la fourchette 45K-50K.

If we want to claim that the current #Bitcoin trend is a tempered version of the summer lull, then we need to see some type of bounce soon. The bounce does not necessarily have to be spectacular, just something to get us back to the prior range (>45k but <$50k). pic.twitter.com/CmAvp8u536

— Benjamin Cowen (@intocryptoverse) January 7, 2022