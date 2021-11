Le marché des crypto-monnaies perd 300 milliards de dollars en une semaine

Une semaine à oublier pour la crypto-monnaie, la majorité des principales pièces ayant subi de lourdes pertes, la capitalisation globale du marché ayant chuté de 300 milliards de dollars au cours des sept derniers jours.

Bitcoin est en baisse de 2,8 % sur la journée et de 12,4 % sur la semaine dernière, après avoir échoué à répondre aux attentes d’une nouvelle remontée des prix.

So this is most likely just a correction to shake out weak hands, which is good as this strengthens the price floor and reduces the selling pressure on smaller moves upwards.

Moins d’une semaine après avoir atteint un sommet historique de 69 044 dollars, le bitcoin est passé sous la barre des 60 000 dollars le 16 novembre, plongeant encore plus bas pour atteindre un minimum mensuel d’environ 55 500 dollars quelques jours plus tard.

L’une des raisons possibles de cette vente massive est la nouvelle de la signature par le président américain Joe Biden d’un projet de loi sur l’infrastructure de 1,2 billion de dollars lundi. Le projet de loi comprenait de nouvelles exigences en matière de déclaration fiscale pour certaines entités liées aux crypto-monnaies qui sont désormais définies comme des « courtiers » par la nouvelle loi.

Malgré la défense du niveau de soutien psychologique de 55 000 dollars et l’annonce par le président du Salvador, Nayib Bukele, de la création d’une « Bitcoin City » dans l’est du pays, la crypto-monnaie de référence n’a pas réussi à rebondir.

Après l’annonce, le bitcoin a brièvement franchi la barre des 60 000 dollars, mais il est repassé sous la barre des 57 500 dollars lundi matin, s’échangeant autour de 57 407 dollars au moment de la mise sous presse, d’après le rapport de la Commission européenne. CoinGecko.

El Salvador will buy $500M more #Bitcoin with the $1B Bond offering. @NayibBukele is tripling El Salvador’s #Bitcoin holdings. 🙌

Pourtant, Nayib Bukele a une fois de plus profité de la baisse des prix pour annoncer que le pays, qui a adopté le bitcoin comme monnaie légale en septembre de cette année, ajoutera 500 millions de dollars supplémentaires de BTC à sa trésorerie.

La dernière fois que le Salvador a effectué un tel achat remonte à la fin du mois d’octobre, lorsqu’il s’est emparé de 420 BTC, portant les réserves de crypto-monnaies du pays à un total de 1 120 BTC.

En attendant, Ethereum est en baisse de près de 10 % au cours de la semaine dernière, ayant brièvement chuté sous les 4 000 $ vendredi.

Ces dernières semaines, le réseau de contrats intelligents leader du secteur a été en proie à des frais de gaz qui ont grimpé en flèche, ce qui a même poussé Zhu Su, le PDG du fonds spéculatif de crypto-monnaie singapourien Three Arrows Capital, à annoncer qu’il avait « abandonné Ethereum malgré son soutien dans le passé. »

Zhu Su est cependant revenu sur cette déclaration lundi, affirmant que c’était « sous le feu de l’action« .

Yes I have abandoned Ethereum despite supporting it in the past.

Yes Ethereum has abandoned its users despite supporting them in the past.

The idea of sitting around jerking off watching the burn and concocting purity tests, while zero newcomers can afford the chain, is gross.

— Zhu Su 🔺 (@zhusu) November 21, 2021