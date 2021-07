Le marché des crypto-monnaies prolonge le rebond entamé mercredi, après que le fondateur de Tesla, Elon Musk, a déclaré que le constructeur de véhicules électriques accepterait à nouveau les bitcoins comme moyen de paiement de ses clients.

Le bitcoin reste au-dessus de 32 000 dollars, tandis que l’ehtereum repasse au-dessus de 2 000 dollars. Les gains des altcoins sont modérés, avec quelques exceptions comme polkadot, qui s’envole de près de 10 %. La capitalisation totale dépasse 1,35 trillion de dollars.

“Tesla reprendrait le bitcoin, très probablement“, a déclaré Musk lors de la conférence B Word, à laquelle participait également Jack Dorsey de Square. Il a également reconnu qu’il possédait personnellement du bitcoin, de l’ethereum et du dogecoin, en dehors des crypto-monnaies détenues par Tesla et SpaceX. “L’extraction du bitcoin est en train de passer aux énergies renouvelables“, a-t-il ajouté, comme une condition sine qua non pour que le constructeur de véhicules électriques recommence à accepter la monnaie numérique.

“Les investisseurs doivent noter qu’Elon Musk est l’un des plus fervents partisans des crypto-monnaies et que ses commentaires sur le sujet ont fait s’envoler les marchés des crypto-monnaies par le passé“, rappelle Naeem Aslam, responsable des analyses chez AvaTrade. Tesla a suspendu ses achats de bitcoins en mai en raison de préoccupations liées à l’utilisation de combustibles fossiles dans l’extraction minière, ce qui a déclenché une chute de la monnaie numérique. Depuis, le bitcoin a entamé une correction de deux mois, avec un plus bas à 28 800 dollars. Depuis des semaines, la création de Satoshi Nakamoto est encapsulée dans une fourchette comprise entre 30 000 et 40 000 dollars, qui s’est momentanément brisée cette semaine.

Ces facteurs indiquent que, même si la phase de correction n’est pas terminée, le danger de nouvelles baisses vers la zone des 25 000 $ s’est dissipé, du moins à court terme.

Le redressement des prix de cette semaine, après avoir brièvement plongé sous les 30 000 $, confirme cette tendance alors que la transaction se rapproche de la moyenne mobile sur 55 semaines.

Au moment où presque tout le monde prenait pour acquis une chute vers 20 000 dollars, le fait que le prix rebondisse sur des supports clés laisse une petite lueur d’espoir que quelque chose commence peut-être à changer dans le bitcoin.