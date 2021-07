Le minage du bitcoin devient 5 % plus facile dans la dernière “Difficulty Drop”

Il n’a jamais été aussi facile de miner du bitcoin depuis janvier dernier. Le niveau de difficulté du bitcoin, qui détermine le degré de difficulté du minage de la crypto-monnaie, a encore chuté de 4,81 % aujourd’hui, lors de sa dernière baisse bimensuelle, selon les données de BTC.com.

Pour clarifier : il est plus facile de miner des bitcoins à peu près partout sauf en Chine, où la tâche est devenue nettement plus difficile après que le gouvernement a pris des mesures sévères à l’encontre du secteur, forçant les mineurs à quitter le pays et faisant chuter le taux de hachage.

La répression chinoise, qui a débuté en juin, a fait chuter le niveau de difficulté d’environ 7,5 billions de points. Le 30 mai, avant le blitz réglementaire, le minage du bitcoin avait un score de difficulté de 21,05 trillions. Il a ensuite chuté quatre fois de suite (la pire série jamais enregistrée) pour atteindre son score actuel de 13,67 trillions.

Le réseau Bitcoin calcule la difficulté du minage de Bitcoin – la quantité de puissance de calcul nécessaire pour gagner des Bitcoins – en fonction de l’offre et de la demande de mineurs. Moins il y a de mineurs en ligne, plus il est facile de miner des bitcoins.

Cette dernière correction représente moins d’un cinquième de la baisse de performance de la précédente. Entre le 13 juin et le 3 juillet de cette année, le bitcoin a enregistré une chute de 28 % de sa difficulté d’extraction après la mise hors ligne d’un grand nombre de mineurs chinois.

Le 9 juin, la province chinoise du Xinjiang a ordonné la fermeture de plusieurs mineurs de bitcoins. Neuf jours plus tard, la municipalité de Ya’an, dans le Sichuan, a fermé 26 autres fermes minières. Ces fermetures ont fait chuter le taux de hachage du bitcoin de 17 %.

The difficulty of Bitcoin mining was lowered by 4.81%, the fourth consecutive drop, and the difficulty hit a new low since January 2020. pic.twitter.com/3ruvXBETqp

Selon le Centre for Alternative Finance de l’Université de Cambridge, la Chine représente toujours 46,04 % du taux de hachage mensuel du bitcoin. C’est une baisse de 20 % depuis avril.

À la fin du mois de juin, le taux de hachage du bitcoin a recommencé à augmenter. Jusqu’à présent, en juillet, le taux de hachage a récupéré 20 %, selon Blockchain.com.

I'm noticing very few people noticing the #Bitcoin hash rate is casually up ~20% in the first two weeks of July.

I've never apologized for making myself rich, and I never will because of moments like this when degen winners leverage buy and losers don't. pic.twitter.com/UbSZb6gBsz

— John Lilic ₿ Ξ ∞ (@JohnLilic) July 17, 2021