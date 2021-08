Le nombre d’utilisateurs quotidiens du jeu Ethereum Axie Infinity a été multiplié par 10 depuis juin pour atteindre le million

Axie Infinity, le jeu de combat de monstres basé sur l’Ethereum, s’est récemment retrouvé sous les feux de la rampe grâce à l’explosion du volume de transactions NFT et à de nouveaux records historiques pour son jeton de gouvernance AXS, et il y a maintenant un autre grand chiffre de référence à ajouter à la pile : plus d’un million d’utilisateurs actifs quotidiens (DAU).

Le développeur Sky Mavis a annoncé la nouvelle aujourd’hui, fournissant des chiffres qui montrent plus de 1,02 million d’utilisateurs actifs des applications d’Axie Infinity au cours de la dernière journée. Plus des deux tiers des utilisateurs sont sur Android, et presque tous les autres sur des PC Windows. Des bases de joueurs beaucoup plus petites se trouvent sur macOS et iOS, cette dernière version n’étant actuellement disponible que pour les testeurs.

Il y a toutefois un bémol à ces chiffres DAU : si Axie Infinity est téléchargeable gratuitement, il n’est pas possible de s’y mettre directement et de commencer à jouer. Le jeu nécessite une équipe de trois monstres Axie, qui sont vendus sous la forme de NFT. Ces jetons constituent en fait un acte de propriété d’un objet numérique, en l’occurrence une créature de jeu vidéo interactif. Ils ne sont pas bon marché : chaque NFT commence à environ 200-300 dollars sur la place de marché, les Axies de plus grande valeur se négociant pour des milliers de dollars d’Ethereum.

Cependant, il existe des options de “bourses” tierces, comme celles de la startup Yield Guild Games, dans lesquelles les propriétaires d’Axie prêtent leurs NFT excédentaires aux joueurs via un modèle de partage des bénéfices. Certains joueurs, notamment dans les pays en développement, peuvent gagner leur vie en jouant au jeu et en vendant les jetons SLP gagnés lors des combats. Cette semaine, la bourse de crypto-monnaies FTX a annoncé qu’elle parrainerait 137 boursiers Axie supplémentaires par le biais du programme Yield Guild Games.

Sky Mavis n’a pas partagé de chiffres actualisés sur le nombre d’utilisateurs possédant des Axies par rapport au nombre d’utilisateurs qui téléchargent et ouvrent l’application. Cependant, au lundi 2 août, le développeur a déclaré avoir plus de 910 000 utilisateurs actifs quotidiens avec un peu plus de 836 000 portefeuilles détenant des NFT Axie. La société d’analyse de crypto-monnaies CryptoSlam rapporte actuellement que plus de 914 000 portefeuilles détiennent des NFT Axie. En d’autres termes, il y a encore une bonne marge de personnes qui ont téléchargé et ouvert le jeu, mais qui ne sont pas encore équipées pour y jouer.

Malgré cela, Axie Infinity a connu une augmentation considérable du nombre de joueurs au cours des deux derniers mois. Le 8 juin, Sky Mavis a déclaré avoir un peu plus de 108 000 utilisateurs actifs quotidiens, et ce chiffre a plus que triplé pour atteindre plus de 350 000 utilisateurs au 5 juillet. Ce chiffre a encore presque triplé au cours du mois dernier pour dépasser le million aujourd’hui. Plus tôt cette année, Axie a déployé une chaîne latérale Ronin pour minimiser les frais et la congestion d’Ethereum, et a commencé à migrer les actifs NFT des utilisateurs vers Ronin fin avril, juste avant le début du boom actuel.

