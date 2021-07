Le PDG de Binance appelle à des “réglementations claires” dans un contexte de pression croissante

Face à la pression croissante des régulateurs du monde entier, le PDG de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, a rédigé une lettre ouverte dans laquelle il affirme que “des réglementations claires sont essentielles” pour la croissance continue de l’industrie cryptographique. Il a également engagé Binance à localiser ses opérations afin de “se conformer aux réglementations locales.“

Ses commentaires interviennent à un moment où Binance fait face à une attention croissante de la part des régulateurs du monde entier – du Royaume-Uni au Japon, et de la Thaïlande aux îles Caïmans.

“I believe a well-developed legal and regulatory framework in the long term will be a solid foundation that truly makes crypto essential in everyone’s daily life.”

Read @cz_binance’s letter to the community as #BinanceTurns4 ⬇️https://t.co/jtPhs8ymei

— Binance (@binance) July 7, 2021