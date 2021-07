Le phénomène Axie Infinity (AXS) grimpe de 131% en seulement 3 jours

Le prix du jeton natif d’Axie Infinity, AXS, a plus que doublé en seulement trois jours d’échanges, sur fond de spéculations selon lesquelles il va révolutionner à jamais l’industrie du jeu basée sur la blockchain.

Le taux de change AXS/USD a atteint une valeur record de 32,69 $ vendredi, en hausse de 31,28 % en intrajournalier, et d’environ 131 % par rapport à son plus bas niveau de mardi, à 14,09 $. Cela a placé la paire dans la liste des actifs numériques les plus performants depuis le début de l’année ; ses gains de 2021 sont maintenant supérieurs à 5 000 %.

Les mouvements à la hausse massifs d’Axie Infinity sont apparus en raison de sa popularité croissante en tant que service de jeux d’argent. En détail, le projet blockchain compatible avec Ethereum est un jeu de type Pokemon, dans lequel les joueurs adoptent, élèvent et échangent des animaux domestiques numériques – appelés Axies – sous la forme de jetons non fongibles.

Le développeur d’Axie, Sky Mavis, a qualifié le jeu de “nation avec une économie réelle“, qui permet aux gens de façonner des politiques économiques et de pratiquer une gouvernance locale dans un métavers. L’environnement virtuel a gagné en popularité auprès des internautes, à tel point que son revenu total a atteint 120 millions de dollars en juillet, contre 1,92 million de dollars au début de l’année.

Les analystes de Delphi Digital prévoient que les revenus d’Axie atteindront environ 153 millions de dollars à la fin du mois de juillet et 1,1 milliard de dollars à la fin de l’année 2021.

Les développeurs d’Axie se concentrent sur la création d’un modèle “play-to-earn”. Ainsi, le projet récompense les joueurs pour les efforts et le temps qu’ils consacrent à jouer et à développer l’écosystème. Tout écosystème fonctionnel a besoin de jetons pour transférer de la valeur. Dans le cas d’Axie, deux actifs remplissent ce rôle : Les Axie Infinity Shards (AXS) et les Small Love Potion (SLP).

Les joueurs gagnent des SLP en jouant à Axie. Ils peuvent ensuite échanger ce jeton contre des devises, ce qui permet de transformer le temps de jeu en un salaire horaire. Axie a indiqué que bon nombre de ses joueurs gagnaient 5 dollars par jour en jouant à Axie, mais ce revenu est passé à 20 dollars dernièrement.

play-to-earn is basically yield farming, only it's prettier and it appeals to a larger base of people

that's it, that's the tea

— 0xElle (🌳, 🌳) (@0xElle) July 23, 2021