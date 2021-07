Le phénomène Axie Infinity quadruple sa valeur en quelques semaines

Axie Infinity est le jeu du moment dans le monde des crypto-monnaies et des objets de collection NFT. C’est actuellement le marché qui enregistre le plus grand volume d’échanges parmi ces objets de collection, avec plus de 200 millions de dollars au cours des 30 derniers jours.

Selon les données de DappRadar, l’un des sites spécialisés dans la finance décentralisée, les jeux blockchain et la NFT, Axie Infinity dépasse actuellement des places de marché comme OpenSea, NBA Top Shot ou Cryptopunks en termes de volumes d’échanges.

Au cours du dernier mois, la deuxième place (OpenSea) a déplacé 25% d’argent de moins qu’Axie Infinity. Mais si nous comparons le jeu avec la plateforme NBA, Axie Infinity a presque six fois son volume d’échange en 30 jours.

1/ Mystic madness has overtaken Lunacia. What are Mystic Axies and why are they selling for hundreds of thousands of dollars?$axs pic.twitter.com/Wrx1FiF5pW — Axie Infinity (@AxieInfinity) July 4, 2021

Au cours de cette période, Axie Infinity a augmenté ses volumes transactionnels de plus de 350 %. La croissance est parallèle au fait que la plateforme a ajouté plus de 260% de traders ou d’utilisateurs actifs, approchant les 100 000 personnes en un mois.

Axie Infinity est un jeu dans lequel les utilisateurs élèvent, développent et combattent leurs Axies, des créatures virtuelles qui correspondent à des jetons non fongibles (NFT) sur la blockchain Ethereum.

Le jeu permet aux utilisateurs de gagner le jeton SLP en récompense de diverses tâches, ce qui en fait une application populaire pour les joueurs qui cherchent à rentabiliser leur temps de jeu. La valeur de SLP a presque doublé au cours du mois dernier, passant de 0,10 $ à 0,19 $ par unité au moment de la rédaction.

Le token Axie Infinity Governance (AXS) quadruple de valeur

En plus de SLP, le jeton de gouvernance de la plateforme (AXS) a également connu une hausse fulgurante sur le marché. Au cours des 30 derniers jours, AXS est passé d’un peu plus de 3,5 dollars à plus de 18 dollars au moment où nous écrivons ces lignes, ce samedi 10 juillet. Quelques heures plus tôt, la crypto-monnaie a même atteint un pic momentané au-dessus de 19 dollars.

La croissance d’Axie Infinity lui vaut une place de choix jusque dans des familles entières de pays comme les Philippines, qui trouvent dans cette plateforme une nouvelle forme de revenus.

À la mi-juin de l’année dernière, Yield Guild Games, la société qui a créé le jeu vidéo, a pu lever 4 millions de dollars de fonds pour renforcer la portée de sa plateforme.