Le premier ETF Bitcoin gagne plus de 3 % lors de ses débuts

Les actions du premier fonds négocié en bourse américain lié au bitcoin ont augmenté lors de leurs premiers échanges mardi.

Le ProShares Bitcoin Strategy ETF, ticker « BITO« , a bondi de plus de 3 % à 41,44 dollars. Le fonds suit les contrats à terme sur CME bitcoin, ou les contrats spéculant sur le prix futur du bitcoin, plutôt que la crypto elle-même.

Cela signifie que les investisseurs dans l’ETF doivent s’attendre à ce que le prix et la performance des actions diffèrent quelque peu du prix du bitcoin lui-même. Ce n’est pas idéal pour les investisseurs existants ; nombre d’entre eux ont une vision à long terme des crypto-monnaies et avaient espéré un ETF qui suivrait le bitcoin physique que les investisseurs pourraient acheter et détenir.

Le prix du bitcoin s’est brièvement envolé mardi matin après le début des échanges, bondissant de 3 % à 63 035,04 dollars, selon Coin Metrics, s’approchant ainsi de son sommet historique du 14 avril de 64 899 dollars. Les contrats à terme sur le bitcoin ont également gagné environ 2 %.

Le lancement met en évidence la croissance remarquable de l’industrie des ETF, a déclaré Will Hershey, PDG de Roundhill Investments, à CNBC.

« Les volumes d’échange sont exceptionnels« , a déclaré Hershey à propos de l’activité d’échange du premier jour de BITO. « BITO a négocié plus de 700 millions de dollars de notionnel. Cela place son premier jour bien devant les favoris des ETF de détail comme BUZZ et ARKX par rapport à leurs jours de lancement respectifs plus tôt cette année. »

Il a également noté que lorsque le SPDR S&P 500 ETF a fait ses débuts en 1993, il a échangé environ 40 millions de dollars le premier jour.

ProShares est le huitième plus grand fournisseur de FNB en termes d’actifs. La société est connue pour ses fonds qui utilisent l’effet de levier pour suivre les mouvements de certains indices multipliés par un certain montant. Les dirigeants de ProShares ont sonné la cloche d’ouverture à la Bourse de New York, où le FNB est négocié. Le fonds a un ratio de dépenses de 0,95 %.

Le secteur des crypto-monnaies aspire à un ETF lié au bitcoin depuis de nombreuses années. Vers 2017, des gestionnaires d’actifs ont commencé à demander le lancement d’ETF spot sur le bitcoin, mais leurs propositions ont été rejetées par la Securities and Exchange Commission, qui a maintenu qu’aucune n’était en mesure de prouver la résistance du marché à la manipulation. La ruée des demandes d’ETF à terme est survenue cette année, peu après que le président Gary Gensler ait pris la tête de l’agence.

« Ce que vous avez ici est un produit qui a été supervisé pendant quatre ans par le régulateur fédéral américain CFTC, et qui est enveloppé dans quelque chose au sein de notre juridiction appelée la Loi sur les sociétés d’investissement de 1940, de sorte que nous avons une certaine capacité à l’intégrer dans la protection des investisseurs« , a déclaré Gensler sur le nouvel ETF sur CNBC « Squawk on the Street » le mardi. « Il s’agit toujours d’une classe d’actifs hautement spéculative et les auditeurs doivent comprendre qu’en dessous de cela, il y a toujours ce même aspect de volatilité et de spéculation. »

Certains soutiennent que l’impact d’un ETF, en particulier celui lié aux contrats à terme, est atténué par l’adoption de la crypto par les entreprises et les fintechs. Les investisseurs ont de nombreux moyens d’obtenir une exposition indirecte au bitcoin sans le posséder réellement, par le biais de fonds de qualité institutionnelle, d’applications financières comme PayPal et CashApp de Square, ou d’actions liées à la crypto comme Coinbase et les actions minières.

« Le lancement du premier ETF lié au bitcoin aux États-Unis soutiendra le marché cryptographique plus large et aidera une toute nouvelle classe d’investisseurs à expérimenter les avantages du BTC en tant qu’actif légitime« , a déclaré Anthony Bertolino, vice-président de la croissance chez iTrustCapital. « Cependant, un ETF bitcoin basé sur des produits dérivés n’est pas ce que nous voulons être à long terme. L’un des aspects les plus attrayants du bitcoin est qu’il s’agit d’un actif au porteur avec un marché au comptant hautement liquide 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les investisseurs en viendront presque certainement à désirer un ETF bitcoin basé sur le marché au comptant et soutenu physiquement et, dans 10 ans, je m’attendrais même à ce que certains ETF bitcoin permettent le rachat physique pour ceux qui le souhaitent.«