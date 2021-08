Le prix de l’Ethereum dépasse les 2 600 $ alors que la hausse du Bitcoin faiblit

Le prix de l’Ethereum a atteint 2 600 dollars, un prix qui n’avait pas été vu depuis le début du mois de juin, lorsque la crypto-monnaie descendait encore de son sommet historique de 4 357 dollars atteint le 12 mai.

Mais aujourd’hui, la deuxième plus grande crypto-monnaie est en voie de guérison. Le prix de l’Ethereum a augmenté de 5,59 % au cours des dernières 24 heures et de 21,77 % cette semaine.

La capitalisation boursière de l’Ethereum s’élève désormais à 304 milliards de dollars, juste derrière celle du Bitcoin (779 milliards de dollars). La capitalisation du marché cryptographique mondial s’élève désormais à 1 700 milliards de dollars, soit une augmentation de 1 % au cours de la nuit.

Une partie de la hausse du prix de l’Ethereum pourrait être due à une mise à niveau majeure prévue pour le 5 août, le hard fork de Londres. London introduira EIP-1559, un morceau de code qui brûle une partie de l’ETH qui serait autrement payé aux mineurs d’Ethereum qui consomment beaucoup d’essence.

La croissance d’Ethereum a été favorisée cette année par la finance décentralisée, une suite de protocoles d’échange et de prêt sans garde dans lesquels les traders ont bloqué 71,5 milliards de dollars.

Les projets NFT comme CryptoPunks ont également contribué. Alors que l’engouement pour les non-fongibles s’est largement calmé, le prix moyen des CryptoPunks a augmenté de 53 % au cours de la semaine écoulée, après qu’un certain nombre de baleines d’Ethereum ont commencé à se les arracher vendredi. Environ 16 000 ETH (41,5 millions de dollars) de CryptoPunks ont changé de mains hier, contre 709 ETH (1,8 million de dollars) samedi dernier.

Un investisseur CryptoPunk anonyme qui a vendu son NFT pour 28 ETH (72 300 $) hier a déclaré qu’il l’avait vendu parce qu’il “voulait avoir plus d’ETH avant l’EIP-1559“, et qu’il rachèterait un CryptoPunk “quand le prix baissera à nouveau, et il le fera“. D’autres traders pensent que le prix de l’EIP-1559 est déjà fixé, comme pour d’autres phénomènes de type “achetez la rumeur, vendez la nouvelle“.

Le prix du bitcoin est de 41 522 $, soit une hausse de seulement 0,26 % depuis hier. Mais il s’est redressé de 21,2 % cette semaine, atteignant des sommets de près de 42 000 $. Cette hausse fait suite à deux mois de baisse depuis l’effondrement du marché en mai.

Vendredi, des contrats d’options sur le bitcoin d’une valeur de 1,5 milliard de dollars ont expiré sur l’échange de produits dérivés Deribit, permettant aux traders haussiers d’obtenir une réduction appréciable grâce à un mois de reprise.

L’analyste Vetle Lunde d’Arcane Research a déclaré en avril que le bitcoin s’est redressé “avec force après toutes les expirations d’options mensuelles en 2021“, suggérant que “les grandes expirations fournissent un ancrage à court terme pour le prix“.

Lorsque le bitcoin monte, le reste du marché monte avec lui. Presque toutes les crypto-monnaies du top 10 sont dans le vert depuis hier. Polkadot, la neuvième plus importante, a bondi de 11 % dans la nuit et de 30 % au cours de la semaine dernière. La seule exception est Dogecoin, la huitième plus grande crypto-monnaie, qui a baissé de 0,7 % aujourd’hui.