Le prix de l’or s’effondre de plus de 6 % en deux heures

Le prix de l’or s’est effondré hier après-midi, passant d’un peu plus de 1 800 dollars à environ 1 690 dollars l’once, son prix le plus bas depuis mars, après ce que la société de négoce City Index a appelé “des ventes liées à des pertes d’arrêt dans des conditions de marché très faibles“.

Alors que l’or s’enfonçait dans une spirale descendante, le prix du bitcoin a augmenté de 3 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre des sommets de près de 46 000 $, ce qui a conduit certains investisseurs dans “l’or numérique” à se réjouir de l’effondrement soudain de ce qu’ils considèrent comme son prédécesseur physique.

“Le marketing de l’or doit commencer à promouvoir le récit du bitcoin analogique“, a tweeté George Mandrik, un des premiers adeptes du bitcoin.

Le trader de Forex Peter Brandt a déclaré que le flash crash de l’or pourrait avoir été causé par une vague de liquidations qui a effacé d’importantes positions de trading à effet de levier.

“Cela a tout l’air d’être le fait d’une banque ou d’une maison de courtage qui a procédé à une liquidation forcée d’un énorme spéculateur à effet de levier“, a tweeté Peter Brandt.

