Le prix du bitcoin augmente de 6 %, la conférence B Word est couronnée par un débat entre Jack Dorsey et Elon Musk

Elon Musk, PDG de Tesla, et Jack Dorsey, PDG de Square, devraient débattre lors de la conférence “B Word”.

Le prix du bitcoin s’est aujourd’hui totalement remis du marché baissier d’hier. Selon Coinmarketcap, soutenu par Binance, le prix du bitcoin s’échangeait à plus de 31 000 dollars, soit une hausse d’environ 6,74 % au cours des dernières 24 heures. De même, l’ensemble du marché des altcoins était mené par Ethereum, BNB et Dogecoin. La hausse du prix du bitcoin a coïncidé avec la conférence “B Word” organisée par le Crypto Council for Innovation.

Le Crypto Council for Innovation se décrit comme “une alliance mondiale de leaders de l’industrie de la crypto dont la mission est de démontrer la promesse de transformation de la crypto et de communiquer ses avantages aux décideurs, aux régulateurs et aux personnes du monde entier.”

Elon Musk, PDG de Tesla, et Jack Dorsey, PDG de Square, devraient débattre lors de la conférence. Le Crypto Council for Innovation est composé de sociétés de crypto-monnaies notables, dont Coinbase, Square, Fidelity et la société de capital-risque Paradigm.

On Wednesday, The ₿ Word goes live with @elonmusk, @jack, @CathieDWood, and others.

Join the biggest #bitcoin event of the summer. https://t.co/9wID8So4gZ pic.twitter.com/2zx8MYBywK

— Crypto Council for Innovation (@crypto_council) July 19, 2021