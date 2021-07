Le prix du bitcoin dépasse les 40 000 dollars !

Rien de tel qu’un commentaire d’Elon Musk et une rumeur Amazon pour faire à nouveau tourbillonner les marchés des crypto-monnaies.

Le prix du bitcoin a augmenté de 15 % en 24 heures pour dépasser 40 000 dollars aujourd’hui, pour la première fois depuis la mi-juin. La pièce est ensuite repassée sous cette barre et se situe actuellement à un peu moins de 39 700 dollars, selon les données de CoinMarketCap.

C’est la première fois depuis le 15 juin que le BTC dépasse les 40 000 $. Après avoir atteint un sommet historique de près de 65 000 dollars en avril, la pièce a perdu plus de la moitié de cette valeur, atteignant son niveau le plus bas à 29 360 dollars il y a seulement six jours.

C’était avant une conférence sur le bitcoin, connue sous le nom de “The B Word“, au cours de laquelle Elon Musk a ravivé sa relation avec l’actif numérique et a annoncé publiquement que sa société de fusées, SpaceX, avait acheté des BTC.

Une récente offre d’emploi d’Amazon pour un développeur de blockchain a ensuite suscité des rumeurs selon lesquelles le géant de l’e-commerce serait en train de développer sa propre crypto-monnaie – bien que la société se contente de dire qu’elle “explore” les paiements en crypto-monnaie.

La hausse du prix du bitcoin s’accompagne d’un regain d’optimisme pour les autres crypto-monnaies. L’Ethereum, par exemple, a connu une hausse à deux chiffres au cours des dernières 24 heures, tout comme les jetons DeFi tels que Aave, SushiSwap et Uniswap.

En fait, il faut regarder en dehors des 20 premières cryptomonnaies par capitalisation boursière pour en trouver une dans le rouge.

Le bitcoin a maintenant une capitalisation boursière de près de 750 milliards de dollars, tandis que la capitalisation boursière globale des crypto-monnaies s’élève à 1,57 trillion de dollars, soit une augmentation de 12 % par rapport à hier à la même heure.