Le prix du bitcoin est en passe d’atteindre 100 000 dollars à la fin de l’année 2021

Le bitcoin franchit la barre des 69 000 dollars alors que l’inflation américaine atteint 6,3 %. La crypto-monnaie de référence a atteint un nouveau sommet historique alors que les capitaux institutionnels continuent d’affluer dans le bitcoin.

Le bitcoin s’est remis de sa chute sous les 60 000 dollars au cours de la semaine dernière et a atteint un nouveau sommet historique plus tôt dans la journée. Les experts ont noté une corrélation directe entre l’inflation aux États-Unis et le prix du bitcoin.

Le bitcoin est entré dans une zone de découverte de prix alors que l’inflation américaine a atteint son point le plus élevé en 30 ans, soit 6,3 %. Les experts considèrent de plus en plus sérieusement le bitcoin comme une couverture contre l’inflation ; par conséquent, une hausse de l’inflation implique une rotation des capitaux dans le BTC, ce qui déclenche une hausse du prix.

Historiquement, les pics de prix du BTC correspondent à une hausse de l’inflation américaine.

Peter Brandt, analyste réputé en crypto-monnaies, a commenté la hausse du prix du bitcoin. Il est optimiste quant au XRP et s’attend à ce que le prix du BTC augmente.

Note to my trolls (assuming you can read)

Let me type this really slow so that you might understand — I have only shorted cryptos once in my life (Nov 14, 2018)

I have been continually long $BTC since early Apr 2019. I want Bitcoin price to go UP (spelled U P)

— Peter Brandt (@PeterLBrandt) November 10, 2021