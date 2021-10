Le prix du bitcoin s’effondre de 87% à 8 000$

Le BTC/USD « tombe » de 87% sur la plateforme américaine de Binance, suscitant l’irritation des traders qui critiquent la profondeur du carnet d’ordres.

Le bitcoin (BTC) s’est effondré à seulement 8 100 $ le 21 octobre – mais seulement si vous négociez sur la bourse américaine de Binance, Binance.US.

Le 21 octobre, Binance.US a soudainement imprimé une bougie d’une minute qui a fait passer le BTC/USD de 65 815 $ à 8 200 $ – une chute de 87 %.

Dans ce que les traders appellent une « mèche d’arnaque« , le BTC/USD d’une minute différait radicalement des autres principaux échanges, qui ont enregistré une bougie d’une minute avec un plancher d’environ 64 200 $.

Le phénomène s’est produit plus fréquemment ces derniers jours, Bitstamp ayant également vu des événements freaks dans le carnet d’ordres.

L’ampleur de l’erreur de Binance.US qui n’est pas passée inaperçue auprès des acteurs du marché.

This type of shit just shouldn't be happening. It's not fair that some get stopped out and some stay in, some get fills and some don't.

BTW this didn't affect me whatsoever, just speaking aloud.

— Crypto Chase (@Crypto_Chase) October 21, 2021