Le prix du Cardano atteint son plus haut niveau depuis deux mois !

Le prix d’ADA a augmenté de 12% en 24 heures alors que Charles Hoskinson a annoncé la date d’arrivée des contrats intelligents.

Cardano qui prévoit l’introduction de contrats intelligents, a vu sa monnaie native, ADA, grimper de plus de 12 % en 24 heures pour atteindre un plateau à plus de 1,65 $. Elle n’avait pas connu de tels sommets depuis la première semaine de juin.

Dans une “annonce de l’annonce“, le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, a déclaré aujourd’hui qu’il s’attend à révéler la date à laquelle les contrats intelligents seront libérés sur le réseau principal de Cardano. “Nous serons en mesure d’annoncer quand le hard fork d’Alonzo aura lieu, et à ce moment-là, vous pourrez exécuter des contrats intelligents sur Cardano“, a-t-il déclaré aux téléspectateurs sur Periscope.

Charles Hoskinson a déclaré que le hard fork aurait lieu avant le Cardano Summit, actuellement prévu le mois prochain.

Cardano a progressivement ajouté des fonctions depuis sa mise en ligne en 2017. Comme Ethereum, par exemple, il permet les jetons non fongibles (NFT), qui sont des jetons basés sur la blockchain qui signifient un acte de propriété d’un actif numérique.

La bifurcation dure d’Alonzo sera l’une des mises à niveau les plus importantes pour le réseau proof-of-stake, car elle facilitera l’introduction de la finance décentralisée (DeFi) – des protocoles qui permettent aux gens de prêter, d’emprunter et d’échanger sans intermédiaire. Au lieu d’agents de crédit et de souscripteurs, DeFi s’appuie sur des contrats intelligents – des programmes qui s’exécutent si certaines conditions sont remplies.

Alors que l’ADA a connu le plus grand mouvement de tous les actifs du top 10 au cours des dernières 24 heures bien que peu spectaculaire. Ethereum a légèrement augmenté, Binance Coin a enregistré une hausse de 4 % et Uniswap a gagné 3 %. Le bitcoin est en baisse de 1 %.