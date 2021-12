Le Shiba Inu dépasse le Bitcoin et le Dogecoin en popularité

Sur un marché aussi volatile que celui des crypto-monnaies, il est quelque peu difficile de rester pertinent. C’est quelque chose que très peu de crypto-monnaies ont atteint et le bitcoin est l’un des cas exceptionnels. Peut-être parce qu’il s’agit du premier, il jouit depuis de nombreuses années d’une position de tête dans toutes les enquêtes, mais il semble que les choses soient en train de changer.

Au fil du temps, à mesure que les crypto-monnaies gagnent en popularité, de nouveaux actifs numériques arrivent sur le marché en force. L’un des cas les plus récents et les plus médiatisés est celui de Shiba Inu.

La crypto-monnaie mème par excellence, après le Dogecoin qui a également été dépassé, enregistre étape historique après étape historique. Les résultats obtenus par cette crypto-monnaie ne sont pas comparables à ceux d’autres crypto-monnaies similaires. En fait, elle a été présentée comme la crypto-monnaie tueuse de Dogecoin, la préférée d’Elon Musk.

Si le dogecoin et le bitcoin restent des alternatives d’investissement viables, ce dont Siba Inu a tiré parti, c’est de sa popularité dans les recherches. Selon les données publiées par CoinMarketCap, au cours de l’année 2021, Shiba Inu a réussi à dépasser Bitcoin, Ethereum et Dogecoin en termes de vues.

Les données indiquent que Shiba Inu a obtenu un total de 188 019 378 vues au cours de cette période. La deuxième place est occupée par le Bitcoin avec 145 519 992 recherches, la troisième par le Dogecoin avec 107 402 681 recherches, et la cinquième par l’Ethereum avec 81 358 080 vues, ce qui est assez surprenant puisqu’il s’agit de la deuxième crypto-monnaie la plus pertinente du marché.

Regardless of ranking, here's what #CoinMarketCap users ended up viewing the most this year! 🔝 🔥 #CoinMarketCapUnwrapped pic.twitter.com/CDP1ZXv5jI — CoinMarketCap (@CoinMarketCap) December 24, 2021

Le Shiba Inu gagne du terrain

Être la crypto-monnaie la plus recherchée avec plus de 188 millions de vues au cours des 12 derniers mois seulement est un grand exploit que n’importe quelle crypto-monnaie ne parvient pas à réaliser.

Ce qui devient beaucoup plus intéressant pour tout le monde, c’est que Shiba Inu n’est sur le marché que depuis 15 mois et qu’en 12 mois, elle a gagné plus de vues que n’importe quelle autre crypto-monnaie qui peine à grimper dans le classement. C’est tellement impressionnant qu’à l’heure actuelle, la crypto-monnaie mème occupe la 13e place des plus grandes crypto-monnaies du monde en termes de capitalisation boursière.

Les données ci-dessus ont alarmé certains, mais elles ont également ravi un grand groupe, notamment les investisseurs. Si nous regardons les données les plus récentes, au cours du seul mois d’octobre de cette année, le Shiba Inu a réussi à augmenter de plus de 133% et ceci a été enregistré sur une période de 4 jours seulement. À cette époque, il a atteint le niveau record de 0,000088 dollar US.

Avec ces données, ce n’est plus un secret que le Shiba Inu se trouve dans une période de hausse très importante. Tellement important qu’il a réussi à atteindre 41,5 milliards de dollars en valeur marchande totale. Les choses sont devenues si sérieuses avec cette crypto-monnaie mème qu’elle a réussi à supplanter l’autre crypto-monnaie Dogecoin.

La popularité augmentera

Si le Shiba Inu a déjà enregistré d’excellents résultats, ceux-ci vont augmenter à l’avenir. Il existe différents facteurs qui favorisent la croissance du Shiba Inu. L’un d’eux est clairement l’intérêt des investisseurs qui parient sur l’avenir de cette crypto-monnaie, mais récemment, les bourses de crypto-monnaies se sont également intéressées à la crypto-monnaie mème.

Il y a environ un mois, Kraken, l’une des plus grandes bourses de crypto-monnaies au monde, a tweeté qu’elle ajouterait un support pour Shiba Inu si le tweet qu’ils ont posté obtenait 2 000 likes.

🐶♥️🐶♥️🐶♥️🐶♥️🐶@brianchoffman said if we get 2,000 likes we will list $SHIB tomorrow – but he doesn't think we can do it.#SHIBArmy where you at? 👇 👇 👇

💬 🔁 ♥️ — Kraken Exchange (@krakenfx) November 1, 2021

Pour une bourse aussi importante et une crypto-monnaie d’une telle importance, il fallait s’attendre à ce que le chiffre stipulé soit dépassé. Quelques heures plus tard, le tweet de Kraken avait recueilli plus de 80 000 likes. Ce tweet est devenu le deuxième tweet le plus populaire publié par le compte Twitter de Kraken.

Une autre donnée qui valide l’ampleur du succès de Shiba Inu est celle des conversations sur Twitter. Selon ce dernier, on estime que les conversations sur cette crypto-monnaie ont augmenté de 16 000 % au cours de la seule année 2021. Ce qui est pertinent, c’est que ce taux de croissance n’a jamais été enregistré auparavant avec aucune autre crypto-monnaie.