Le Shiba Inu devient plus populaire que Bitcoin !

Shiba Inu a reçu plus de mentions que le bitcoin et les principales crypto-monnaies sur Twitter. Pendant ce temps, les attentes augmentent pour le lancement de la collection NFT, Shiboshi.

Dans un contexte de hausse fulgurante de son prix, le jeton chiot Shiba Inu (SHIB) se positionne comme la crypto-monnaie la plus populaire sur Twitter.

Shiba Inu, qui se présente comme le « Dogecoin killer« , la plus grande pièce de monnaie mimétique de chien en volume de capitalisation boursière, a bondi de plus de 360 % au cours des quatre dernières semaines. Cette envolée a propulsé le jeton à la 17e place du classement des principales cryptomonnaies par capitalisation boursière.

Le mouvement à la hausse de SHIB a suivi un message Twitter d’Elon Musk le 3 octobre, dans lequel le milliardaire partageait avec ses followers une photo de son nouveau chiot Shiba Inu, et a coïncidé avec une hausse généralisée du marché des actifs numériques. Peu après, le jeton a atteint un prix très proche de son plus haut historique de 0,000035 USD.

Toutefois, au-delà de ces facteurs, d’autres éléments, tels que la popularité croissante du jeton sur les réseaux sociaux et les attentes autour du lancement d’une collection NFT, font grimper son prix.

Selon CoinTrendz, qui collecte des données sur les dernières tendances en matière de crypto-monnaies, le Shiba Inu est en train de dépasser le Bitcoin en termes de popularité sur Twitter. Selon les données recueillies le 11 octobre, SHIB a reçu plus de mentions sur Twitter en une heure que le Bitcoin, l’Ethereum, le Dogecoin, le Cardano et d’autres altcoins, y compris ceux figurant dans la liste des 10 premiers.

Le jeton mème canin a obtenu 419 mentions en une heure, tandis que le Bitcoin en a obtenu 307, se classant ainsi en deuxième position. SHIB a également réussi à battre Ethereum, avec un total de 231 mentions supplémentaires, et a même dépassé son rival Dogecoin avec plus de trois fois plus de mentions.

Les données suggèrent un intérêt accru de la communauté Twitter pour le jeton Shiba Inu. Ces mesures coïncident également avec l’augmentation du volume des échanges de Shiba Inu, qui a grimpé en flèche ces derniers jours, imitant ainsi la hausse des prix. Elles font suite à une augmentation du nombre de détenteurs de jetons et d’adeptes du compte Twitter officiel de SHIB.

La semaine dernière, le nombre de détenteurs de la monnaie mème a dépassé la barre des 700 000, tandis que le nombre d’adeptes du compte Twitter Shiba Inu a atteint le million d’utilisateurs.

Thank you, #ShibArmy, for helping us reach yet another milestone in our history. Today, we reached 1,000,000 Followers on Twitter.

Now is when we mint and showcase our #1MFRIENDSHIBS.

Woof! pic.twitter.com/rCYdFfyPgZ

— Shib (@Shibtoken) October 6, 2021