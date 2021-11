Le Shiba Inu et le Dogecoin dépassent la mise à jour la plus importante du Bitcoin en termes d’intérêt

L’intérêt des internautes pour le dogecoin (DOGE) et le shiba inu (SHIB) dépasse celui de Taproot, la plus grande mise à jour du réseau Bitcoin (BTC) depuis des années, selon les données de Google Trends.

L’outil qui permet de suivre l’évolution des mots les plus recherchés sur Google, révèle que les valeurs attribuées à « Shiba Inu » s’élèvent à 45/100 points et 10/100 pour « Dogecoin« , contre 2/100 pour « Taproot« , au cours des sept derniers jours.

Comme le montre le graphique ci-dessus, l’intérêt des recherches pour la mise à jour Taproot de Bitcoin au cours des 7 derniers jours a généralement été inférieur à l’attention portée aux crypto-monnaies basées sur les mèmes.

Ce niveau élevé d’intérêt pour les « actifs canins » peut être le reflet de l’arrivée des masses dans l’écosystème. Beaucoup n’ont peut-être pas pris le temps d’apprendre en détail ce qui pourrait être le plus utile à l’écosystème en matière de développement technologique.

En effet, ces projets, généralement dépourvus de caractéristiques technologiques nouvelles ou de propositions de valeur comparables à celles du bitcoin, ont tendance à capter l’attention de ceux qui préfèrent utiliser leur influence pour persuader les autres à leur propre profit.

Taproot – un géant inconnu des masses ?

Le faible niveau de recherches sur Internet pour Taproot indique que les masses ne sont pas conscientes de l’importance de cette proposition activée sur le réseau pour améliorer le protocole Bitcoin.

Taproot est la mise à jour de Bitcoin la plus attendue de ces dernières années, et elle a finalement été activée dans le protocole aux premières heures du dimanche 14 novembre, au bloc 709 632. Ainsi, le réseau dispose désormais de meilleurs outils pour rendre les transactions plus privées, efficaces, moins coûteuses, mais aussi pour rendre ses contrats intelligents plus flexibles et plus avancés.

Dans l’ensemble, Taproot apporte de nombreuses améliorations et également des extensions potentielles à la suite logicielle entourant Bitcoin, y compris des portefeuilles multisig moins chers, plus d’uniformité dans la blockchain, des améliorations possibles au réseau Lightning et également plus d’options dans les mains des développeurs.

Tout comme SegWit a lancé la révolution Lightning, qui a été lancée il y a quatre ans et a récemment atteint un taux d’adoption de 80 %, Taproot sera également une mise à niveau à long terme. Par conséquent, si l’on n’est pas au courant des nouvelles possibilités qui seront disponibles, beaucoup risquent de ne pas pouvoir en profiter en utilisant des portefeuilles ou des plateformes qui ne prennent pas en charge cette mise à jour.