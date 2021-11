Le Shiba Inu fait sa pub dans New York et bondit de 16 %… Mais pas que….

Shiba Inu coin a grimpé en flèche au cours des dernières 24 heures. Les raisons sont innombrables, et une récente publicité dans la ville de New York y a probablement contribué.

« Nous allons bientôt atteindre la lune« , peut-on lire sur le gigantesque panneau d’affichage numérique. Cette promotion intervient à un moment où toutes les pièces de monnaie à base de chien, y compris la pièce Shiba Inu, le Dogecoin et le Floki Inu, ont connu une étrange série de fortes hausses. Depuis que la promotion SHIB a commencé à circuler sur crypto Twitter hier, la neuvième plus grande crypto-monnaie a augmenté de 17,3 % au total.

SHIB est un jeton basé sur Ethereum créé par un développeur pseudonyme se présentant sous le pseudonyme de Ryoshi.

Lancé en août 2020, il a suscité beaucoup d’attention au sein de l’industrie cryptographique au cours des derniers mois – en grande partie en raison de l’implication indirecte de Vitalik Buterin, cofondateur d’Ethereum.

La semaine dernière, SHIB a fait irruption dans le top 10 des plus grandes crypto-monnaies du monde, après avoir dépassé à la fois le Dogecoin et le stablecoin USDC. L’actif a un cours actuellement de 0,00007320 $, à 15 % du sommet historique de la pièce la semaine dernière, selon CoinGecko.

Dans une tournure intéressante des événements, la bourse de crypto-monnaies Binance a annoncé aujourd’hui qu’elle allait ouvrir le trading pour la paire SHIB/DOGE, permettant aux traders de faire des paris directs sur l’une ou l’autre des pièces concurrentes.

Selon l’annonce, le trading de la paire SHIB/DOGE sera ouvert le mardi 2 novembre.

Pour ajouter des éléments sur la hausse du SHIB des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Tesla pourrait ajouter le SHIB comme option de paiement.

C’est ce que Sawyer Merritt, une personnalité bien connue sur Twitter avec plus de 85 000 followers, a souligné dans l’un de ses derniers posts.

So it appears the Tesla website source code shows SHIBA (aka $SHIB ) under the payment type section in the code when clicking 'inspect element' during checkout. It's not live however. Since I am not a coder or anything, I'll let ya'll figure out what the heck this means lol. pic.twitter.com/bhlZfGKHPY

Plus précisément, Sawyer Merritt a noté que le code source du site Web de Tesla montre que Shiba Inu est répertorié dans la section « inspecter l’élément » lors du passage à la caisse.

Il semble donc que le code source du site Web de Tesla affiche SHIBA (alias $SHIB) sous la section du type de paiement dans le code lorsque l’on clique sur « inspecter l’élément » pendant le paiement. Ce n’est pas en direct cependant « , a-t-il écrit, ajoutant qu’il n’est pas un codeur professionnel et qu’il ne détient ni l’un ni l’autre de crypto-monnaies.

Le développeur Web sous le pseudonyme de hendra.eth a répondu au tweet de Sawyer, affirmant que le code indique effectivement que le SHIB sera une option de paiement pour Tesla.

Hey mate. I'm a coder and from what I can see, seems like $SHIB is going to be part of payment gateway when you choose "Crypto" on the checkout process.

And the domain is also legit, the code is sitting on https://t.co/ajO8mp8QYS

It's super interesting leak 👀

— hendra.eth (@hendcorp) November 1, 2021