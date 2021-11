Le Shiba Inu perd plus de 50% en 3 semaines et rien ne freine sa chute

La crypto-monnaie mème Shiba Inu (SHIB) a perdu plus de 50% de sa valorisation boursière en trois semaines depuis ses sommets historiques de la fin octobre.

Le cours de SHIB a chuté jusqu’à 0,00004251 $ le 19 novembre après avoir corrigé de près de 55 % par rapport à son sommet historique de 0,00008854 $. Son prix a récupéré une petite partie de ses pertes ce week-end, mais le mouvement semblait indécis en raison de la faiblesse des volumes d’échanges – c’est-à-dire que peu de traders ont soutenu la tendance au rebond.

Certains analystes ont noté qu’un fort recul du marché des SHIB était inévitable après que son prix ait grimpé de plus de 1,100 % depuis le 1er octobre.

Par exemple, un analyste de marché indépendant, sous le pseudonyme de John Wick, a qualifié la correction actuelle du prix du SHIB de « signal de sommet« , suggérant ainsi de nouvelles baisses dans les sessions à venir.

$SHIB

So I tweeted the entry and exit to $SHIB. I let you guys know it was the entire $SHIB story & a lot of you got upset at me for saying that.

In hindsight now I hope you can see I was only trying to help. Down -54% since topping signal, & down 49% since this tweet below. 🤷‍♂️ https://t.co/lblrPL4hZn pic.twitter.com/OCibXCTH8R

— John Wick (@ZeroHedge_) November 18, 2021