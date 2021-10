Le Shiba Inu pourrait repartir à la hausse après que les baleines aient acheté des millions de dollars de SHIB.

L’accumulation de Shiba Inu par les baleines se poursuit, le tueur de Dogecoin est à la mode sur les réseaux sociaux, deuxième en popularité après le Bitcoin.

Les analystes s’attendent à des gains de 100 % du prix du SHIB alors que les baleines continuent à l’accumuler.

Un gros investisseur de portefeuille identifié comme une baleine d’Ethereum a dépensé 1,2 million de dollars et acheté 49,9 milliards de jetons SHIB sur Binance plus tôt dans la journée. Le prix de SHIB a plongé après un rallye massif ces derniers jours ; les baleines ont accumulé le Dogecoin-killer tout au long du plongeon.

Historiquement, une baisse du prix du SHIB est suivie d’une accumulation de baleines et d’une deuxième hausse. Les traders s’attendent à un autre bullrun de SHIB.

Les mises à jour de l’écosystème SHIB comprennent la fonction de dénomination des « Shiboshis » (10 000 NFT frappés sur ShibaSwap) et la possibilité d’acheter le memecoin dans les distributeurs automatiques de Coin Cloud.

Coin Cloud est considéré comme le plus grand réseau de distributeurs automatiques de monnaie numérique bidirectionnelle au monde, avec 4000 distributeurs automatiques aux États-Unis et au Brésil. Le réseau de distributeurs automatiques prend désormais en charge le SHIB. Cela rend le SHIB plus accessible aux utilisateurs et renforce son utilité.

Coin Cloud a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter :

You’ve been hearing all about #ShibaInu (SHIB) lately, but can’t figure out how to get some? We get you. It’s complicated and confusing. Until now! Here’s the easiest way to buy Shiba Inu Coin (and the fastest, too!) https://t.co/eB6xhQRhrg pic.twitter.com/rqMK7dDk4x

La popularité de SHIB parmi les traders sur les réseaux sociaux a atteint un sommet avec son rallye massif. La domination sociale du memecoin est la deuxième après celle du bitcoin, et CoinGecko a classé SHIB parmi les 10 crypto-monnaies les plus populaires en Asie (du 1er au 15 octobre).

@army_shiba, analyste en crypto-monnaies et trader de SHIB, s’attend à ce que le prix de l’altcoin augmente de 100 % et atteigne le prochain objectif de 0,00005 $.

This is the price range for $SHIB!

It is accumulating in .2100 and .3500 channel!

If it breaks the resistance, next target will be around .5000's!

As $SHIB already did around 4 – 5x'es in less than a month, accumulation is quite normal I can say. pic.twitter.com/JVUBhAkEHb

— $SHIB KNIGHT (@army_shiba) October 16, 2021