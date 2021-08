Le temps de Binance en Europe est-il compté ?

Binance se trouve entre le marteau et l’enclume. Les régulateurs européens ont entamé une série d'”attaques” réglementaires, qui ont amené la plateforme d’échange à limiter ses opérations dans des pays tels que le Royaume-Uni et l’Italie.

Afin d’éviter que de tels scénarios ne se reproduisent et de pouvoir reprendre ses activités, Binance a commencé à collaborer avec les régulateurs européens. Pour cela, par exemple, elle intègre des outils qui, aux yeux de beaucoup, violent la vie privée des utilisateurs, comme CypherTrace, qui partage des informations sur les mouvements de l’argent des utilisateurs entre les différentes bourses en Europe.

Bien qu’il soit dit par les régulateurs que ce type d’outil vise à éviter les pratiques illicites telles que le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme, il semble plutôt s’agir d’une mesure de blocage du bitcoin, dans lequel Binance est impliqué.

La croissance de Binance et les craintes des régulateurs

Les régulateurs affirment que les raisons de la limitation des activités de la bourse sont liées au fait qu’elle ne dispose pas des autorisations nécessaires pour fonctionner comme une bourse d’actifs numériques. Cependant, derrière tout cela, il semble que l’on craigne davantage la taille de la bourse par rapport à ses concurrents directs. Binance a augmenté le nombre de produits et de services dans le domaine des crypto-monnaies, attirant de plus en plus de clients.

Binance, étape par étape, est devenu un géant. Ceci grâce au nombre de produits qu’elle propose. Sa croissance a été telle que 1 BTC sur 5 détenu par les échanges dans le monde est ou était détenu sur Binance.

Dans ce contexte, Binance, en raison de l’importance de son capital et de la masse de ses clients, est devenu un problème majeur, non seulement en raison des problèmes illicites (fraude, escroquerie aux crypto-monnaies, blanchiment d’argent, entre autres) qu’il pourrait entraîner, mais aussi en raison de ce que son avancée pourrait impliquer pour les projets de monnaie numérique des banques centrales. Il semble que, si une plateforme offre un moyen rapide d’acheter et d’échanger des bitcoins et des crypto-monnaies, pourquoi utiliser des CDBC centralisés et réglementés ?

Binance : un ennemi possible des CBDCs

L’Europe s’apprête à lancer ses propres crypto-monnaies connues sous le nom de CBDC ou monnaies numériques des banques centrales. Leur fonction est de servir de monnaie numérique, rationalisant les processus bureaucratiques lors des transferts. Il s’agit essentiellement d’une crypto-monnaie émise par une banque centrale.

L’euro numérique est déjà opérationnel, sans fonctionner, bien sûr. Certains spécialistes (de la banque traditionnelle) considèrent que c’est un succès. Même la Banque centrale européenne mentionne que la confidentialité et la sécurité seront garanties avec l’euro numérique.

Binance et le reste des bourses sont obligés de laisser de côté la vie privée des utilisateurs pour créer des transactions plus “transparentes“, mais l’euro numérique aura une “vie privée“. C’est une situation assez particulière.

Binance n’est clairement pas l’ennemi ou le plus grand concurrent des CBDC. Le bitcoin a mérité cette position. Être expulsé de la Chine, et recevoir de plus en plus de réglementations des États-Unis. Tout cela pour ouvrir la voie au monde des “crypto-monnaies” des banques centrales.

Le temps de Binance en Europe est-il compté ?

Binance tente de prouver que son objectif est de faire en sorte que tous les régulateurs l’apprécient. Le Royaume-Uni et l’Italie ont déjà pris position pour limiter ses opérations jusqu’à ce qu’elle se conforme pleinement à la loi. L’Allemagne et le Royaume-Uni ont fait la sourde oreille aux jetons d’actions. Alors Binance sera-t-il capable de se redresser ?

Aujourd’hui, Binance est à la recherche d’un nouveau PDG possédant une plus grande expérience en matière de réglementation. Outre le fait qu’elle a accepté de signaler les transactions de ses utilisateurs à CypherTrace.

Cependant, malgré les décisions prises, les sanctions limitant le nombre de produits offerts par la bourse n’ont pas encore été levées. Bien que Binance, par exemple, ait déjà retiré les jetons d’actions du marché et ait abaissé les niveaux d’effet de levier sur ses marchés à terme, il n’est toujours pas possible de faire des virements SEPA par exemple. Il convient donc de se demander si les mesures prises par Binance seront suffisantes.

A l’échelle mondiale, le géant asiatique de la bourse commence déjà à faire mauvaise figure, avec plus de 7 pays dans le monde qui donnent un mauvais visage à Binance, soit en limitant ses produits, soit en interdisant complètement ses opérations, comme c’est le cas en Chine.