Le Top 10 des Métavers en termes de capitalisation

Les 10 premières pièces du metaverse par capitalisation boursière sont Decentraland (MANA), Axie Infinity (AXS), The Sandbox (SAND), Gala (GALA), Enjin Coin (ENJ), UFO Gaming (UFO), Illuvium (ILV), Yield Guild Game (YGG), MyNeighborAlice (ALICE), Star Atlas (ATLAS).

1. Decentraland (MANA)

Le premier metaverse coin par crypto market cap est Decentraland (MANA). Il s’agit d’une plateforme de réalité virtuelle autodéfinie alimentée par la blockchain Ethereum qui permet aux utilisateurs de créer, d’expérimenter et de monétiser du contenu et des applications. MANA est un jeton ERC-20 qui doit être brûlé pour acquérir des jetons ERC-721 LAND non fongibles. MANA peut également être utilisé pour payer une gamme d’avatars, de vêtements, de noms, etc. sur la place de marché Decentraland.

Le prix de MANA s’échangeait à 4,68 $ avec un volume d’échange sur 24 heures de 2 397 182 475 $. Selon CoinMarketCap, l’offre en circulation de MANA est de 1,82 milliards de MANA. Au cours des dernières 24 heures, le prix de MANA a augmenté de plus de 4 %.

2. Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity (AXS) est un jeu de commerce et de combat basé sur la blockchain Ethereum. Il permet aux joueurs de collecter, dresser, élever, combattre et échanger des créatures basées sur des jetons, appelées Axies. Chaque Axie est un jeton non fongible (NFT) doté de différents attributs et forces et peut être engagé dans des batailles 3v3.

Selon CoinMarketCap, le prix d’AXS s’échangeait à 128,47 $ avec un volume d’échange sur 24 heures de 296 755 014 $. Au cours des dernières 24 heures, il a gagné près de 0,58%. Axie Infinity (AXS).

3. The Sandbox (SAND)

The Sandbox (SAND) est une plateforme unique, elle introduit la technologie blockchain dans le monde du jeu. L’objectif principal de The Sandbox est d’introduire avec succès la technologie blockchain dans les jeux grand public. La plateforme se concentre sur la facilitation d’un modèle créatif « play-to-earn« , qui permet aux utilisateurs d’être à la fois créateurs et joueurs.

Le prix du SAND est de 6,32 $ avec un volume d’échange sur 24 heures de 3 216 440 897 $. L’offre en circulation de SAND est de 892.246.119,22 SAND.

4. Gala (GALA)

Gala est la quatrième crypto-métavers par capitalisation boursière. Gala games a pour objectif d’amener l’industrie du jeu dans une direction différente en redonnant aux joueurs le contrôle de leurs jeux. En outre, GALA prévoit de réintroduire la pensée créative en donnant aux joueurs le contrôle des jeux et des actifs dans le jeu à l’aide de la technologie blockchain.

Le prix de GALA est actuellement de 0,6054 $ avec un volume d’échange sur 24 heures de 1 709 763 334 $.

5. Enjin Coin (ENJ)

Enjin est une entreprise qui fournit un écosystème de produits de jeu interconnectés et basés sur la blockchain. ENJ est une réserve de valeur numérique utilisée pour soutenir la valeur des actifs blockchain comme les jetons non fongibles (NFT). L’Enjin Coin est unique, chaque jeton est frappé avec la plateforme Enjin. De plus, Enjin Coin utilise une série de contrats intelligents auxquels les développeurs de jeux envoient ENJ pour frapper de nouveaux jetons uniques, fongibles ou non fongibles ERC-1155.

Le prix d’ENJ est de 3,40 $ avec un volume d’échange sur 24 heures de 523 452 632 $. L’offre en circulation de ENJ est de 838 603 684,07 ENJ.

6. UFO Gaming (UFO)

UFO Gaming est un jeton de jeu social inter-galactique entièrement décentralisé. P2E (Play to Eran) Metaverse, Virtual land, NFT, Gaming, et IDO Launchpad. A terme, les utilisateurs pourront miser des jetons UFO ou posséder des terrains sur la planète dédiée au jeu pour obtenir un accès hiérarchisé à certains des projets de jeu les plus attendus ajoutés au Métavers.

Selon le CoinMarketCap, le prix de l’UFO est de 0,00004453 $ avec un volume d’échange sur 24 heures de 18 648 828.

7. Illuvium (ILV)

Illubium (ILV) est un jeu de combat fantastique en monde ouvert construit sur la blockchain Ethereum. Le monde d’Illuvium est peuplé de créatures appelées « Illuvials« , qui peuvent être capturées par les joueurs qui les battent au combat et les soignent. Illuvium est unique en son genre par rapport aux autres jeux alimentés par la blockchain. Plus encore, il présente un environnement entièrement en 3D, avec plus de 100 illuvions uniques disséminées dans ses différentes régions.

Le prix d’ILV est de 1 529,02 $ avec un volume d’échanges sur 24 heures de 86 63 936 $. Selon CoinMarketCap l‘offre en circulation d’ILV est de 642 799,06 ILV.

8. Yield Guild Games (YGG)

Les 8ème métavers par capitalisation boursière est Yield Guild Games (YGG). Il s’agit d’une organisation autonome décentralisée (DAO) qui investit dans les jetons non fongibles (NFT) des mondes virtuels. Dans les jeux décentralisés, les jeux de rendement ont construit une communauté de joueurs et d’investisseurs qui gagnent de l’argent en investissant dans les NFT, utilisés dans les mondes virtuels et les jeux basés sur la blockchain. Dorénavant, la propriété des NFTs bénéficiera d’une augmentation de la valeur économique de l’actif du jeu reflétée par la valeur de son NFT sur le marché libre.

9. My Neighbor Alice (ALICE)

Un jeu multi-constructeur, où chacun peut acheter et posséder des îles virtuelles, collecter et construire des objets et rencontrer de nouveaux amis. ALICE est le jeton utilitaire natif de My Neighbor Alice et est utilisé dans les fonctions suivantes : monnaie du jeu, gouvernance, incitation des joueurs.

ALICE peut être négocié dans les principaux échanges de crypto a un prix actuellement de 20,52 $, avec un volume d’échange sur 24 heures de 338 326 171 $.

10. Star Atlas (ATLAS)

Star Atlas est un jeu en ligne multijoueur qui se déroule dans un métavers de jeu virtuel. Plus encore, il combine différents genres. Il vise à offrir une expérience de jeu immersive dans un métavers qui englobe plusieurs genres et combine une expérience de jeu de qualité cinématographique avec la possibilité de gagner des actifs virtuels qui peuvent être échangés contre de la monnaie réelle. Star Atlas sera mis en place sur la blockchain Solana.

Le prix d’ATLAS actuellement est de 0,1792 $ avec un volume d’échange sur 24 heures de 50 233 965 $. L’offre en circulation d’ATLAS est de 2,16 milliards d’ATLAS.