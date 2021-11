Le top 3 des crypto-monnaies dans le Metaverse qu’il ne faut pas rater !

Facebook a récemment fait des annonces très importantes, tout d’abord son changement de nom et, avec lui, l’introduction d’une nouvelle technologie. À l’origine, le métavers fait référence au monde virtuel, mais il a connu un processus de transformation qui a élargi les possibilités du métavers.

L’idée du métavers, même si elle n’en a pas l’air, n’est pas entièrement nouvelle. Depuis quelque temps déjà, des personnes du monde entier utilisent des dispositifs de réalité virtuelle qui leur permettent de « voyager » dans le monde virtuel. Mais aujourd’hui, le métavers offrira aux utilisateurs des services totalement nouveaux et est passé d’un univers exclusivement destiné au divertissement à quelque chose de plus « réel« .

Maintenant, avec le métavers, tu peux faire ce que tu veux et aller où tu veux. Ce que les développeurs recherchent, c’est que le fossé entre l’internet et le monde réel s’estompe, transformant la réalité strictement physique en réalité numérique. Et dans le cadre de ce plan, Facebook a changé de nom et a commencé à se lier beaucoup plus étroitement aux crypto-monnaies.

Le métavers et les crypto-monnaies

Si l’on parle de numérisation, il est impossible de ne pas penser aux crypto-monnaies. Depuis un certain temps déjà, on dit que les crypto-monnaies sont l’avenir de l’économie. Et le projet Facebook peut accélérer considérablement ce processus, car dans le métavers, il est possible d’effectuer des transactions avec des monnaies numériques, ainsi que de mettre en œuvre la diversité dans le commerce électronique.

Le fait que Facebook ait changé de nom et introduit une nouvelle réalité a fait couler beaucoup d’encre. On attend beaucoup du géant de la tech, mais il y a aussi un certain scepticisme quant au mouvement qui se met en place et à l’impact qu’il peut avoir sur le monde, car les règles du monde réel peuvent être affectées par les règles que les entreprises fixent et les limites éventuelles de l’algorithme.

Le fait est que le métavers permet aux utilisateurs d’effectuer des transactions avec des crypto-monnaies, ce qui génère certains avantages en fonction des activités à réaliser. Les trois univers et les trois crypto-monnaies les plus importantes sont :

Decentraland (MANA)

Decentraland fonctionne sur Ethereum, qui est excellent car il parvient à fournir l’une des plateformes les plus avancées disponibles aujourd’hui. Le nom de la crypto-monnaie utilisée pour le trading est « Mana« . Cette crypto-monnaie favorise l’économie sociale et virtuelle. Il permet aux utilisateurs de créer des avatars et de jouer à des jeux, de prendre un café ou d’avoir des conversations.

Le réseau Decentraland a beaucoup de choses, ces derniers jours il y a eu différents festivals de musique et plusieurs musiciens y ont participé. Il permet également aux utilisateurs d’acheter et de vendre des terrains virtuels. Et même si tout cela peut sembler très récent, ce réseau a été lancé en 2015, puis en 2017 la version 3D a été lancée et il se développe de plus en plus.

The SandBox (SAND)

Tout comme decentraland, SandBox est un réseau et un univers virtuel. Ce réseau permet aux utilisateurs de créer des jeux, de vendre différents types de produits, de communiquer avec d’autres utilisateurs et, bien sûr, de se divertir. L’achat d’un terrain et son aménagement sont également possibles grâce à la pièce SAND. Et il est possible de générer des revenus réels, ce qui se fait par le biais d’activités purement culturelles.

Enjin Coin (Enjin)

Selon le développeur d’Enjin Coin, il s’agit de la crypto-monnaie la plus diversifiée du métavers. En effet, Enjin mélange le jeu avec la technologie blockchain et le métavers, le tout dans un seul et même produit. Cette crypto-monnaie permet aux utilisateurs de jouer les uns contre les autres et de s’affronter pour gagner.

L’importance du Enjin est croissante. Bien que nous n’ayons parlé que de 3 crypto-monnaies et réseaux cette fois-ci, c’est beaucoup plus grand que ce que nous avions imaginé. Dans le cas de la seule pièce Mana, qui fait partie de Decentraland, la capitalisation est, aujourd’hui, de 4,5 milliards de dollars.

Quelque chose de similaire s’est produit avec The Sand Coin, qui a une valeur marchande de 2,4 milliards de dollars. Le rythme de croissance et d’investissement dans ces crypto-monnaies est assez rapide. Et ce qui est intéressant, c’est que l’investissement institutionnel est du côté de ces nouvelles alternatives. Tout récemment, le groupe japonais SoftBank a investi 93 millions de dollars dans Sand Coin. Les possibilités de croissance de cette crypto-monnaie sont donc assez élevées et il est probable qu’elle devienne la crypto-monnaie la plus importante du métavers, un peu comme le bitcoin dans le monde réel.

Ce qui avait été prédit par différents spécialistes devient réel. Le numérique est l’avenir du monde. La transition vers un monde plus technologique et numérique est en cours depuis un certain temps, mais il s’agit peut-être de l’un des changements les plus importants. Bientôt, la réalité ne sera plus telle que nous la comprenons.