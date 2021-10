Le top 5 des crypto de la semaine a suivre !

Le top 5 des crypto-jetons de la semaine est constitué de Decentraland (MANA), Dogelon Mars (ELON), The Sandbox (SAND), Shiba Inu (SHIB) et Basic Attention Token (BAT).

1. Decentraland (MANA)

Le premier jeton cryptographique de la semaine est Decentraland (MANA). Il s’agit d’une plateforme de réalité virtuelle autonome alimentée par la blockchain Ethereum qui permet aux utilisateurs de créer, d’expérimenter et de monétiser du contenu et des applications. Les utilisateurs achètent des parcelles de terrain dans le monde virtuel qu’ils peuvent modifier pour y naviguer, construire et monétiser. Decentraland utilise deux jetons, MANA et LAND. MANA est un jeton ERC-20 qui doit être brûlé pour acquérir des jetons ERC-721 LAND non fongibles.

Par ailleurs, selon Coingecko, le prix de MANA se négocie à 3,35 $, avec un volume d’échange sur 24 heures de 31 400 811 860 $. Au cours des dernières 24 heures, le prix de MANA a augmenté de plus de 140 %. MANA peut être échangé sur des crypto-monnaies telles que Binance, Mandala Exchange, CoinTiger, OKEx et Upbit.

2. Dogelon Mars (ELON)

Dogelon Mars, crypto basée sur Ethereum utilisant la norme de jeton ERC-20. C’est la pièce mème, elle est née d’une blague et fait référence à Elon Musk, Dogécoin, et la planète Mars. Dogelon Mars (ELON) promet de devenir une monnaie interplanétaire parmi d’autres présomptions extrêmes, se montrant clairement à la hauteur de sa facturation de pièce mème.

De plus, selon Coingecko, le prix de Dogelon Mars (ELON) s’échangeait à 0,000002016 $, avec un volume d’échange sur 24 heures de 650 540 230 $. Au moment d’écrire ces lignes, le prix d’ELON a augmenté de plus de 3,80% au cours des dernières 24 heures. ELON peut être négocié sur les principales bourses de crypto-monnaies telles que OKEx, KuCoin, ZT, gate.io et BKEX.

3. The Sandbox (SAND)

Le troisième jeton cryptographique de la semaine est The Sandbox (SAND). The sandbox est l’un des mondes virtuels basés sur la blockchain permettant aux utilisateurs de créer, construire, acheter et vendre des actifs numériques sous la forme d’un jeu. Désormais, en fusionnant les pouvoirs des organisations autonomes décentralisées (DAO) et des jetons non fongibles (NFT), The Sandbox crée une plateforme décentralisée pour l’industrie florissante des jeux.

Au moment de la rédaction de cet article, le prix The Sandbox se négocie à 1,75 $ avec un volume d’échange sur 24 heures de 7 055 753 009 $. Selon le Coingecko, l’offre en circulation The Sandbox est de 892 246 119,22 SAND. Le prix SAND a augmenté de 48,06% au cours des dernières 24 heures.

4. Shiba Inu (SHIB)

SHIB est le DOGECOIN KILLER et sera coté sur leur propre ShibaSwap, un échange décentralisé (DEX). Le Shiba Inu vise à être la contrepartie basée sur Ethereum de l’algorithme minier basé sur Srypt de Dogecoin. De plus, SHIB fait partie de l’essaim de crypto-monnaies sur le thème du chien, qui comprend le Baby Dogecoin (BabyDoge), le Dogecoin (DOGE), le JINDO INU (JIND), l’Alaska Inu (LAS) et l’Alaskan Malamute (LASM).

Selon Coingecko, le prix de SHIB s’échangeait à 0,00006379 $, avec un volume d’échange sur 24 heures de 7 755 009 721 $. De plus, l’offre en circulation de SHIB est de 549 095,51B SHIB. Il peut être négocié sur les principales bourses de crypto-monnaies telles que Binance, Mandala Exchange, OKEx, FTX et Huobi Global.

5. Basic Attention Token (BAT)

Le 5ème top token crypto du ween est un BAT. Basic Attention Token est le jeton qui alimente une nouvelle plateforme de publicité numérique basée sur la blockchain, conçue pour récompenser équitablement les utilisateurs pour leur attention tout en permettant aux annonceurs avec un meilleur retour sur leurs dépenses publicitaires. Le token Basic Attention primaire est un jeton de paiement pour l’exécution de campagnes publicitaires via Brave Ads. BAT est un jeton ERC-20, il est construit sur la blockchain Ethereum. BAT est donc sécurisé par un algorithme de consensus proof-of-work (POW) soigneusement testé, soutenu par un vaste réseau de mineurs Etehreum.

En conséquence, le prix du BAT s’échangeait à 1,08 $ avec un volume d’échange sur 24 heures de 3 834 223 155 $. Selon Coingecko, le prix de BAT a augmenté de 29% au cours des dernières 24 heures. Le BAT peut être négocié sur les meilleures bourses de crypto-monnaies telles que Binance, Mandala Exchange, OKEx, Upbit et FTX.