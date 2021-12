Le Top 5 des Crypto Metaverse qui gagnent le plus de prix aujourd’hui

Les marchés crypto se portent exceptionnellement bien aujourd’hui. Les pièces du métavers continuent de dominer les marchés avec des hausses de plus de 10%. Cet article présente les cinq crypto-monnaies métavers qui ont gagné le plus de prix aujourd’hui.

#5 CEEK VR (CEEK) +14.30%

La plateforme CEEK VR cherche à devenir l’avenir du streaming et de l’édition musicale.

CEEK est le jeton ERC-20 natif de la plateforme CEEK VR. CEEK offre de nombreuses façons de gagner des jetons, notamment en créant des pièces personnalisées pour les artistes et les labels, en créant divers produits numériques, en partageant des liens sur les réseaux sociaux et en sélectionnant du contenu pour leur diffusion. En outre, CEEK VR proposera CEEK CITY, une scène VR pour les spectacles en direct.

CEEK a mis en place l’une des campagnes marketing la plus massive de l’univers crypto (en dehors des exchanges). Le casque CEEK VR 4D a été présenté dans l’émission The Ellen Show le mois dernier, ce qui a contribué à une hausse significative du prix de la crypto-monnaie.

CEEK poursuit sa campagne de marketing agressive à l’approche des fêtes. La récente hausse des prix est très probablement due à la demande accrue des consommateurs pour les produits de CEEK.

CEEK se négocie à 0,8 $, en hausse de plus de 14 % au cours des dernières 24 heures. Sa capitalisation boursière est actuellement de 599 millions de dollars avec un volume d’échange sur 24 heures de 63 millions de dollars.

#4 The Sandbox (SAND) +17.43%

The Sandbox présente un Metaverse en 3D, permettant aux utilisateurs d’acheter des parcelles de terrain et de les monétiser. The Sandbox offre également une expérience gamifiée qui comprend des quêtes, des jeux et des défis pour gagner des récompenses.

Contrairement à Decentraland qui est en ligne depuis février 2020, The Sandbox a récemment lancé son Alpha le 29 novembre. Malheureusement, l’Alpha a pris fin le 20 décembre, et les utilisateurs devront attendre la saison 2 de l’Alpha pour découvrir le métavers de The Sandbox.

Une des raisons possibles de la récente augmentation du prix de SAND est l’annonce de la saison 2 de l’Alpha :

Alpha Season 2 in #TheSandbox is coming! 🙌 🔹More Experiences

🔹More #Play2Earn

🔹More Alpha Passes See you in the #Metaverse soon… pic.twitter.com/Bn0gMR2Hc9 — The Sandbox (@TheSandboxGame) December 23, 2021

La deuxième saison proposera davantage d’expériences, de jeux à gagner et de passes Alpha. De plus, The Sandbox réserve quelques surprises aux utilisateurs pour la deuxième saison.

En outre, The Sandbox a également annoncé aujourd’hui que vEmpire lancerait un jeu sur l’ère romaine dans le métavers de SAND. vEmpire DDAO est la plus grande organisation d’investissement décentralisée du métavers avec son jeton VEMP.

L’utilisation de l’infrastructure de The Sandbox pour lancer son jeu est tout à fait logique pour vEmpire car actuellement, The Sandbox offre les expériences basées sur la blockchain de la plus haute qualité sur le marché.

The Sandbox se négocie à 6,13 $, soit une hausse de plus de 15 % au cours des dernières 24 heures. Sa capitalisation boursière est de 5,4 milliards de dollars avec un volume d’échange de 1,5 milliard de dollars sur 24 heures.

#3 MOBOX (MBOX) +22.09%

MOBOX est l’équipe derrière le MOMOverse, un métavers multiplateforme disponible sur tous les appareils. MOBOX propose également la collection MOMO NFTs, ainsi que la future chaîne MOBOX, une blockchain révolutionnaire neutre en carbone, qui compte plus de 150 000 joueurs.

MOBOX est une plateforme GameFi axée sur la communauté et construite sur la Binance Smart Chain. Elle comporte le MOMOverse, qui contient une grande variété de jeux basés sur la blockchain. MOBOX utilise les technologies DeFi et NFT pour offrir un écosystème free-to-play, play-to-earn, récompensant les utilisateurs pour leur participation à la communauté.

MOBOX organise actuellement un événement pour les fêtes de Noël avec des prix et des cadeaux NFT. L’événement en est à son troisième jour et durera encore neuf jours.

Par ailleurs, WarziX a récemment inscrit MOBOX sur sa plateforme. WarziX est l’échange de bitcoins et de crypto-monnaies le plus fiable d’Inde, et avec la récente inscription, MBOX recevra une grande exposition du marché indien.

⚡ Mobox is listed in the INR market ⚡️ You can now buy, sell, trade MBOX/INR on #WazirX! @MOBOX_Official Retweet this 🙌https://t.co/puEgqlxgKY — WazirX: India Ka Bitcoin Exchange (@WazirXIndia) December 22, 2021

Aujourd’hui, MBOX est le troisième plus grand gagnant, avec une hausse de plus de 22% du prix au cours des dernières 24 heures. La récente hausse des prix est très probablement due à la cotation en bourse actuelle, ainsi qu’à la période des fêtes qui pousse la plupart des marchés cryptographiques à la hausse.

MBOX se négocie à 6,34 $. Sa capitalisation boursière est de 506 millions de dollars, avec un volume d’échanges sur 24 heures de 272 millions de dollars.

#2 SushiSwap (SUSHI) +23.54%

SushiSwap est un échange décentralisé qui permet aux utilisateurs d’échanger, de gagner, d’empiler des rendements, de prêter, d’emprunter et d’exercer un effet de levier, le tout sur une seule plateforme. SushiSwap est une plateforme dirigée par la communauté et construite sur la blockchain Ethereum.

SUSHI se négocie actuellement à 7,44 $, en hausse de plus de 23 % au cours des dernières 24 heures. Sa capitalisation boursière est de 946 millions de dollars, avec un volume d’échange de 757 millions de dollars sur 24 heures.

#1 Radio Caca (RACA) +45.84%

Radio Caca est le gestionnaire exclusif de NFT de Maye Musk. RACA est le jeton natif du métavers universel. Le métavers USM est un monde planétaire en 3D où les utilisateurs peuvent posséder des terres, construire des magasins sur leurs propriétés, et jouer ou créer divers jeux. Radio Caca est également une organisation décentralisée (DAO).

Radio Caca a annoncé qu’elle avait brûlé 1 milliard de RACA, soit environ 3,3 millions de dollars. Cette récente combustion s’ajoute aux 7,5 milliards de RACA brûlés en décembre, d’une valeur de plus de 30 millions de dollars.

🔥🔥DECEMBER BURN — LATEST NEWS 📰🔥🔥 1️⃣ Burned 1 billion $RACA just NOW (TxID link below).

2️⃣ Total amount burned in Dec (so far): 7.5 billion $RACA

3️⃣ Goal: Burn a total of 10 billion $RACA in Dec 2021 🎅 Ho Ho Ho! 💃 🕺🎄https://t.co/sDLiiqie8p#RACA @USMverse #Metaverse pic.twitter.com/42UKE6IUqL — Radio Caca (@RadioCacaNFT) December 23, 2021

RACA a brûlé plus d’un milliard de jetons pour pousser une dynamique haussière sur le marché en diminuant l’offre de jetons et en montrant l’engagement de l’équipe envers le projet.

RACA se négocie à 0,004086 $, avec un volume d’échange de 242 millions de dollars sur 24 heures. Sa capitalisation boursière est de 742 millions de dollars, avec une offre en circulation de 181,85 milliards.