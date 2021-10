Le top 5 des meilleurs Altcoins qui sur-performent le marché

Le marché des crypto-monnaies présente une courbe verte depuis une semaine. La valeur du prix du bitcoin a atteint un nouvel ATH à 67 000 $ et a pris un recul. Actuellement, le prix du Bitcoin a augmenté de 2,04%, celui de l’Ethereum de 11,86% et celui du Solana de 38,11%.

De manière significative, un compte Twitter nommé Credible Crypto qui a de nombreux followers a posté un tweet mentionnant des altcoins haussiers. Selon les analystes, les altcoins suivants sont les cinq principales crypto-monnaies qui pourraient obtenir des gains énormes d’ici la fin du mois. Ces altcoins sont Convex Finance, Ripple, Ethereum, Hedera Hashgraph, et Solana.

Convex Finance (CVX)

Selon le post de Credible Crypto Whales, les baleines ont acheté Convex Finance, où le jeton CVX alimente l’échange décentralisé Curve Finance. Le post mentionne que « Un autre achat d’un million de dollars de CVX de pros au prix de 21,53 $ par CVX. »

Another million-dollar purchase of $CVX from the pros at a price of $21.53 per $CVX. Yea, you're still early. https://t.co/MWS4xkZN93 — CrediBULL Crypto (@CredibleCrypto) October 21, 2021

Au moment d’écrire ces lignes, le CVX se négociait à 24,75 $, soit une hausse de 25,53 % au cours des dernières 24 heures. De plus, le CVX se négociait dans une fourchette comprise entre 17 et 25 dollars, 25 dollars pouvant être un niveau de résistance important. Si CVX tombe en dessous de 17 $, il pourrait continuer à baisser.

Ripple (XRP)

Malgré les régulateurs américains des valeurs mobilières, XRP semble toujours divisé et pourrait présenter un graphique haussier. Selon Credible Crypto, il prédit que XRP va transformer le niveau de soutien d’un niveau de résistance historique, ce qui ouvrira la voie à une hausse importante vers un nouvel ATH.

If you think the SEC case delay is going to cause $XRP to “miss out on the bull run” you need to read the tweet below again as a reminder 🙂 Focus on the charts (which look excellent by the way) and don’t get distracted by the noise. https://t.co/xkt0x8gccH — CrediBULL Crypto (@CredibleCrypto) October 21, 2021

Au moment de la rédaction de cet article, le Ripple (XRP) se négocie à 1,10 $, soit une hausse de 1,98 % au cours des dernières 24 heures. Actuellement, la valeur du prix du XRP a récupéré de sa chute à 1,057 $ et a bondi à 1,10 $. Ainsi, la tendance pourrait continuer sa course haussière.

Ethereum (ETH)

Selon les analystes, l’Ethereum suit la trace du BTC qui a établi son nouveau record historique en fissurant de lourds niveaux de résistance. De manière significative, ETH a suivi le BTC et a bondi à 4 205 $ actuellement.

De plus, l’ETH a gagné 12,76 % au cours des dernières 24 heures, établissant son niveau de soutien à 3 960 $. Ce niveau de support sera la ligne de support immédiate tandis que le prochain niveau de support sera à 3 797 $.

Hedera Hashgraph (HBAR)

Selon Credible Crypto, HBAR a le potentiel d’établir un nouveau sommet historique s’il franchit la barrière de 0,47 $. La valeur du prix de HBAR est passée de 0,360 à 0,389 $ en quelques heures.

Zoom out. Consolidation precedes expansion. The longer the consolidation, the greater the expansion. Patience. $HBAR https://t.co/Jea6R1fbyJ pic.twitter.com/44phy2rhhr — CrediBULL Crypto (@CredibleCrypto) October 25, 2021

Au moment de l’écriture, le prix de négociation de HBAR est de 0,385 $, soit une hausse de 5,70% au cours des dernières 24 heures. Si la tendance continue la hausse et casse la résistance lourde à 0,47$, alors elle pourrait casser le précédent ATH à 0,56$.

Solana (SOL)

Selon les analystes, Solana (SOL) devrait également atteindre un nouveau sommet historique et continuer sa course vers le haut. Avec les statistiques sur 7 jours, le rapport indique que SOL a augmenté de 38,32%, soit de 162,60$ à 213,62$.

$SOL is leading the market and looks to have completed its macro 4th wave as a triangle. This implies we have begun the final 5th wave of SOL's first macro cycle. This is going to be epic- and a taste of what we will see across the board in the coming months. Expecting $500+. pic.twitter.com/wtAHopVNlJ — CrediBULL Crypto (@CredibleCrypto) October 22, 2021

Il convient de noter que SOL se prépare à établir un nouveau sommet historique, car le graphique des prix montre une tendance haussière. Au moment de la rédaction de cet article, le cours de SOL est de 213,62 $, avec une hausse de 13,91 %, et devrait continuer à augmenter. Les analystes prévoient que SOL a pour objectif de franchir le seuil de 215 $, qui constitue un niveau de soutien important.