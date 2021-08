Le transfert de Messi fait grimper la crypto-monnaie du PSG de 43 % en une seule journée !

Le départ de Messi du Barça a mis le marché des crypto-monnaies en ébullition. Les rumeurs d’un éventuel transfert de l’Argentin au Paris Saint-Germain ont fait grimper la demande pour le jeton officiel $PSG. Le volume des échanges au cours des dernières 24 heures a dépassé 300 millions de dollars, augmentant la valeur du jeton de 43 % en seulement 24 heures.

Il s’agit de la plus forte augmentation de la valeur du jeton $PSG Fan depuis son lancement. Le précédent remonte à un peu plus d’un an, après la qualification de l’équipe pour sa première finale de la Ligue des champions de l’UEFA contre le Bayern Munich. À l’époque, la hausse était d’environ 20 %.

Par ailleurs, le 4 août, Lionel Messi a lancé sa propre collection de jetons non fongibles sur la plateforme Ethernity. Hébergés sur la blockchain Ethereum, ces NFT peuvent être acquis par le biais du jeton Ethernity Chain (ERN). Et il ne pouvait en être autrement : depuis l’annonce du joueur sur son compte Instagram, le volume d’échange de la crypto-monnaie – qui ne dépassait pas 15 millions de dollars – s’est multiplié pour atteindre plus de 95 millions de dollars.

Les jetons de supporters sont des actifs numériques créés sur la blockchain Chiliz $CHZ qui permettent aux fans de sport d’accéder à un large éventail d’avantages liés aux clubs et organisations dont ils sont fans. Les avantages comprennent la possibilité de participer aux décisions par le biais de votes, l’accès à des promotions et des réductions exclusives ou la possibilité de gagner des prix et des récompenses uniques, tels que des billets gratuits ou des expériences VIP physiques et numériques. En outre, les fans peuvent interagir entre eux par le biais de forums de discussion et tester leurs connaissances grâce à des jeux, des quiz et des concours pour gagner des produits et des expériences liés à l’équipe.