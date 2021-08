Ledger ajoute le support de la Smart Chain de Binance

Ledger a annoncé qu’il avait ajouté la prise en charge de Binance Smart Chain. Grâce à cette nouvelle prise en charge, les utilisateurs pourront interagir avec les différentes applications décentralisées (Dapps) et DeFi de BSC à partir de leurs appareils Ledger nano S et X.

L’annonce a été faite sur le fil Twitter officiel de Ledger, avec un lien vers le blog de la société expliquant la nouvelle intégration. Dans la déclaration, il a été expliqué que le support ne concernerait que Binance Smart Chain, à ne pas confondre avec Binance Chain, cette dernière ne pouvant être utilisée sur les appareils.

Binance Smart Chain (@BinanceChain) is now available directly on #LedgerLive, so you can manage your tokens & #BNB without a third-party wallet.

Yep – when we said 1-stop-shop for all your #crypto needs, we meant it.

Psyched? We are. https://t.co/Lr29GWcvQq pic.twitter.com/exYDTokiKk

— Ledger (@Ledger) August 13, 2021