L’effet Messi : impact de son départ du FC Barcelone sur les crypto-monnaies

Ce jeudi 5 août, le monde du football a reçu une annonce aussi retentissante qu’inattendue : la star argentine Lionel Messi quitte le club de sa vie, le FC Barcelone. Presque immédiatement, le marché des crypto-monnaies a réagi à la nouvelle. Les jetons des clubs potentiellement concernés par son transfert ont connu des mouvements massifs et leur volume d’échange est monté en flèche.

Si le départ de Messi a suscité tristesse et déception chez les supporters catalans, beaucoup d’autres étaient ravis d’avoir le numéro 10 de l’équipe nationale argentine dans leur effectif. Rien d’étonnant à cela, puisque Messi est considéré comme l’un des meilleurs footballeurs de l’histoire.

Les principaux candidats pour reprendre le contrat du capitaine sont le Paris Saint Germain et, dans une moindre mesure, Manchester City. Cependant, le PSG a l’avantage, et cela s’est reflété sur le marché des crypto-actifs. Plus précisément, ce sont les jetons des fans qui ont montré de manière presque parfaite les sentiments de ces derniers. Il s’agit de crypto-monnaies exclusives qui offrent certains avantages à ceux qui les détiennent, comme des réductions sur les vêtements et les billets pour les matchs et la possibilité de voter par le biais de sondages sur différents sujets sur lesquels le club souhaite connaître l’opinion des supporteurs.

Les jetons des supporters sont en ébullition à l’approche de l’arrivée éventuelle de Messi

Barcelone, Manchester City et le PSG partagent tous un “habitat” dans le monde des cryptoactifs sur la plateforme Socios.com. Depuis l’annonce du départ de Messi du club espagnol, le volume des échanges a considérablement augmenté pour les trois jetons.

Le jeton du PSG a connu une augmentation impressionnante de son volume d’échange, qui est passé de 7 à 8 millions de dollars par jour, à plus de 77 millions de dollars dépensés pour son achat et sa vente, selon CoinGecko. Cela implique une augmentation de 1000% et semble être motivé par l’attente générée par l’incorporation possible de Messi, qui a de nombreux amis et anciens coéquipiers jouant pour le PSG.

Le prix du jeton a également augmenté de manière significative. Au cours des 14 derniers jours, sa valeur a toujours été comprise entre 20,50 et 23 USD. Toutefois, lorsque l’enthousiasme suscité par la signature de Lionel Messi a pris de l’ampleur, son prix a atteint 25,74 USD, soit 17 % de plus que sa valeur précédente de 22 USD.

Une situation similaire, quoique dans une moindre mesure, s’est produite avec le jeton City. Ce club anglais est désormais dirigé par Pep Guardiola, un entraîneur qui a vu la meilleure version de Lionel Messi lors de son passage à Barcelone et qui est très admiré par le joueur. Cette crypto-monnaie a déplacé trois fois plus de millions que d’habitude (l’augmentation a été de 5 à 15 millions de dollars, en moyenne) et vaut 5,6 % de plus que le jour précédent.

Pour sa part, le jeton Barcelona est passé d’un volume d’échange moyen de 7,5 millions USD au cours des quatre premiers jours du mois d’août à plus de 22 millions USD. Quant à la valeur du jeton lui-même, le mouvement n’a pas été aussi abrupt, bien qu’il ait oscillé principalement à la baisse entre un peu plus de 22 millions USD et 21 millions USD.

Messi a également fait sensation avec son NFT

Lionel Messi a lancé sa collection de jetons non fongibles sur la plateforme Ethernity. Hébergés sur la blockchain Ethereum, ces NFT peuvent être acquis par le biais du jeton Ethernity Chain (ERN).

Et il ne pouvait en être autrement : depuis l’annonce du joueur sur son compte Instagram, le volume d’échanges de la crypto-monnaie, qui ne dépassait normalement pas 15 millions de dollars, s’est multiplié pour atteindre 95 millions de dollars. Il est maintenant à plus de 34,6 millions USD. Son prix, quant à lui, est passé d’une moyenne de 8 USD à un pic de 11,87 USD le 5 août.

En conséquence de cette augmentation des ERN, d’autres jetons non fongibles faisant allusion à Lionel Messi ont également pris de la valeur. C’est le cas des NFT de l’équipe d’Argentine, championne de la Copa América, qui valaient environ 242 USD le jour de leur lancement et sont maintenant disponibles à 418 USD, bien que leur prix reste à 38 USD ERN.