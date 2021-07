L’effondrement du bitcoin pourrait être le “calme avant la tempête”

Alors que le bitcoin est resté enfermé dans un range de prix étroit au cours des dernières semaines, plusieurs métriques clés indiquent maintenant une tendance positive dans l’ensemble, selon le dernier rapport hebdomadaire publié par la plateforme de métriques cryptographiques Glassnode, mais peut-on y croire avec le plongeon actuel ?

” La semaine [passée] s’est ouverte à un sommet de 35 128 $, et s’est échangée à un bas de 32 227 $. Cela commence à ressembler au calme avant la tempête, car une activité discrète et tranquille apparaît à travers les deux métriques spot, dérivées et on-chain “, ont noté les chercheurs de Glassnode.

78% of the circulating #Bitcoin supply is illiquid and therefore hardly accessible for buying. This points to a bullish investor sentiment as large amounts of $BTC are being hoarded – which reduces sell pressure. Full report: https://t.co/nohmLNNJ7U Highlights below 👇 — glassnode (@glassnode) December 29, 2020

Les mineurs de BTC se remettent de l’interdiction de la Chine

Glassnode a souligné les premiers signes de récupération du taux de hachage du bitcoin suite à la répression de l’exploitation minière du BTC par la Chine, qui a forcé les pools miniers locaux à se mettre hors ligne ou à se délocaliser à l’étranger. La vitesse à laquelle la puissance de calcul du réseau Bitcoin revient pourrait déterminer si le sentiment général du marché est baissier ou haussier, ont noté les chercheurs.

Selon le rapport, le taux de hachage du bitcoin s’est quelque peu redressé après avoir atteint un pic de 55 %, pour tomber à 39 %. Si le taux de hachage se maintient à ce niveau, cela signifierait que près d’un tiers de la puissance de hachage qui avait été affectée par la répression chinoise est revenue en ligne.

Si le taux de hachage se rétablit rapidement, cela pourrait signifier qu’un nombre important de mineurs ont réussi à relocaliser et/ou relancer leur matériel. Par extension, cela pourrait également réduire la pression sur les ventes, car ces mineurs pourraient à nouveau réaliser des bénéfices et ne pas avoir à se soucier de la liquidation de leurs gains.

Dans le même temps, la position nette totale des mineurs actifs en bitcoins augmente à nouveau, ce qui signifie qu’ils augmentent leurs avoirs en bitcoins à un rythme suffisamment élevé pour compenser les ventes réalisées par les mineurs hors ligne.

As volatility squeezes out of the #Bitcoin market, it is starting to feel like the calm before the storm. This week we analyse a range of metrics seeking bull/bear triggers for

– Miners

– Exchanges

– Derivatives

– Investors Read more in The Week On-chainhttps://t.co/HHjjHethbY — glassnode (@glassnode) July 12, 2021

Les bitcoins sortent à nouveau des échanges

Un autre indicateur des sentiments du marché du bitcoin est de savoir si les BTC sont principalement déposés sur les bourses ou retirés de celles-ci. Essentiellement, plus les utilisateurs de BTC se déplacent vers les échanges, plus la probabilité qu’ils vendent leurs pièces est élevée, et vice versa.

En mai dernier, alors que le bitcoin s’échangeait encore à près de 60 000 dollars, nous avons assisté à “l’épuisement incessant des réserves de pièces d’échange, dont une grande partie est en route vers le Grayscale GBTC Trust, ou accumulée par des institutions“.

Cependant, après que le prix du BTC ait chuté d’environ 50 % au cours des deux derniers mois, les utilisateurs ont commencé à redéposer en masse leurs bitcoins sur les plateformes d’échange, probablement pour les vendre au moment de la chute – ou du moins pour s’y préparer.

#Bitcoin highly undervalued according to the S/F Model as the deflection ratio nears record lows.https://t.co/zsno7cwTBM pic.twitter.com/kb2txPGSBa — Yann & Jan (@Negentropic_) July 13, 2021

Cette tendance s’est à nouveau inversée

“Tout au long du mois de mai… un flot de BTC a été déposé sur les plateformes d’échange, alors que le marché s’est effondré de ~50 %“, a souligné Glassnode. “Sur la base d’une moyenne mobile de 14 jours, les deux dernières semaines en particulier ont vu un retour plus positif des flux sortants des échanges, à un taux de ~2k BTC par jour.”

Comme la volatilité du bitcoin diminue, davantage de détenteurs de BTC retirent leurs pièces des échanges sans la menace imminente d’une vente panique. Ainsi, “les transactions qui sont exécutées ont tendance à représenter un échantillon moins spéculatif et plus “intentionnel” par rapport à un marché haussier effervescent.”

Des marchés dérivés en baisse

Pendant ce temps, l’activité sur les marchés dérivés des crypto-monnaies, comme les contrats à terme et les options, continue de décliner. Après une série de liquidations massives qui ont accompagné le plongeon du marché de la crypto en mai, cela pourrait suggérer “un appétit réduit pour la spéculation à effet de levier.”

Une baisse aussi importante sur l’ensemble des marchés dérivés diminue leur impact sur le prix. Par conséquent, les volumes d’échange au comptant du bitcoin reprennent progressivement leur rôle de principal moteur des mouvements de prix du bitcoin, au lieu des “compressions courtes/longues ou des liquidations à effet de levier“, explique Glassnode.

Ainsi, la direction du prochain grand mouvement du bitcoin sera probablement conditionnée par l’offre et la demande sous-jacentes plutôt que par “une prime/décote spéculative“, ont conclu les chercheurs.