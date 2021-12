Les 10 meilleures crypto du Métavers qu’il faudra suivre en 2022

Il y a des dizaines de crypto-monnaies Métavers sur le marché, ce qui fait qu’il est difficile de déterminer quels sont les projets réels et ceux qui sont alimentés par la hype. Cet article présente les 10 crypto-monnaies du Métavers à surveiller, classées par capitalisation boursière, de la plus faible à la plus forte.

10. Wilder World (WILD) – 263 millions de dollars

Wilder World est un Métavers 5D immersif basé sur Ethereum. Il comporte une place de marché Métavers entièrement fonctionnelle permettant aux utilisateurs d’acheter divers articles tels que des bâtiments, des voitures, des chaussures de sport et bien plus encore.

WILD est le jeton natif de l’écosystème Wilder World. Il interagit avec leur marché et régit la DAO de Wilder. La mission de Wilder World est d’être la première place de marché NFT véritablement décentralisée et dirigée par la communauté.

Wilder World se négocie à 3,57 $, en baisse de 21 % au cours des 24 dernières heures. WILD a une capitalisation boursière totale de 262 millions de dollars avec un volume de transactions de 16,9 millions de dollars sur 24 heures.

9. UFO Gaming (UFO) – 528 millions de dollars

UFO Gaming est une plateforme de jeux décentralisée construite sur Ethereum. L’équipe cherche à faire le pont entre les jeux traditionnels et la technologie blockchain.

Selon son site officiel: « UFO Gaming collaborera avec des sociétés de jeux traditionnelles pour les intégrer sur la blockchain et développer de nouvelles fonctionnalités de jeu sur la blockchain. »

UFO Gaming présente la crypto UFO, le jeton utilitaire natif utilisé dans son Dark Métavers. Chaque planète du Dark Métavers d’UFO Gaming comprendra un ensemble unique de jeux et permettra aux joueurs d’acheter des terrains via des NFT.

Le processus est similaire à celui mis en place par Decentraland et The Sandbox, sauf que les marchés fonciers des différentes planètes se situent dans des univers virtuels distincts.

UFO Gaming s’échange à 0,00002053 $, avec un volume d’échange de 9 millions de dollars sur 24 heures. Il y a 25,7 trillions de jetons UFO avec une capitalisation boursière de 528 millions de dollars.

8. Illuvium (ILV) – 711 millions de dollars

Illuvium est un jeu d’aventure RPG en monde ouvert construit sur la blockchain Ethereum. Le Métavers d’Illuvium contient des créatures semblables à des divinités appelées Illuvials, que les joueurs peuvent découvrir et collectionner. Il y a plus de 100 Illuvials qui peuplent le monde extraterrestre, chacun possédant des attributs différents.

Le lancement de la version bêta est prévu pour le premier trimestre 2022, lorsque les joueurs pourront découvrir le métavers Illuvium par eux-mêmes.

De plus, Illuvials propose plusieurs NFTs listés sur Opensea et qui pourront être utilisés dans le jeu lors de son lancement.

Illuvium se négocie à 1 104 dollars, avec un volume d’échange de 49 millions de dollars sur 24 heures. Sa capitalisation boursière est de 707 millions de dollars, avec une offre en circulation de 642k ILV.

7. WAX (WAXP) – 821 millions de dollars

WAX est l’acronyme de » Worldwide Asset eXchange™ « , qui prétend être la blockchain la plus éprouvée et la plus écologique pour les NFT, les objets de collection et les jeux vidéo. Elle a sécurisé des partenariats avec de grandes marques comme Street Fighter, Saw, Atari.

WAXP est le jeton natif de la plateforme WAX, qui dispose de sa propre blockchain avec un mécanisme de consensus de type Delegated Proof-of-Stake.

Dans l’actualité récente, selon un rapport de Bloomberg Amazon a investit dans la place de marché de cartes sportives Dibbs, qui est un marché de cartes fractionnées en temps réel utilisant la technologie NFT de WAX.

Il ne fait aucun doute que les récentes nouvelles concernant l’investissement d’Amazon dans une société construite sur la base de WAX constituent un catalyseur de prix pour le jeton WAXP.

WAXP se négocie à 0,4404 $, en baisse de 15% au cours des dernières 24 heures. WAXP a un volume d’échange sur 24 heures de 91 millions de dollars avec une capitalisation boursière de 821 millions de dollars.

6. WEMIX (WEMIX) – 1 milliard de dollars

WEMIX est une plateforme de jeux basée sur la blockchain développée par WEMADE, une société de jeux sud-coréenne opérant depuis plus de 20 ans. L’un des jeux les plus populaires de WEMADE est « The Legend of Mir« , qui a fait plus de 500 millions de téléchargements dans le monde.

WEMIX dispose déjà d’une liste de jeux a télécharger via l’App Store ou Google Play. Les équipes de ont récemment commencé à développer des jeux basés sur la blockchain, mais la progression est très rapide.

WEMIX se négocie à 8,57 $, en baisse de 12 % au cours des dernières 24 heures. Sa capitalisation boursière est de 1 milliard de dollars avec un volume d’échanges sur 24 heures de 100 millions de dollars.

5. Enjin Coin (ENJ) – 1,9 milliard de dollars

Fondé en 2009, ENJ est le jeton ERC20 qui alimente la plateforme Enjin. L’objectif de la plateforme Enjin est de : « faciliter l’utilisation de jetons non fongibles (NFT) par les particuliers, les entreprises et les marques ».

ENJ est utilisé pour soutenir la valeur des NFTs frappés sur sa plateforme. Enjin se concentre actuellement sur le côté NFT des choses, l’objectif est de rendre les NFT accessibles à tous et de faciliter la participation à cet écosystème.

Efinity est le dernier projet d’Enjin, une blockchain de nouvelle génération pour les actifs numériques construite sur Polkadot. Efinity vise à être un hub pour tous les jetons fongibles et non fongibles en résolvant le défi de faciliter la tarification et l’échange de NFTs.

ENJ se négocie à 2,31 $, en baisse de 15 % au cours des dernières 24 heures. Sa capitalisation boursière est de 1,94 milliard de dollars avec un volume d’échange de 221 millions de dollars sur 24 heures.

4. THETA (THETA) – 3,89 milliards de dollars

THETA est une plateforme alimentée par blockchain de nouvelle génération pour la vidéo et le divertissement. Elle comprend une place de marché NFT et un code entièrement open-source disponible sur Github.

THETA a conclus des partenariats pour ses nœuds de validation d’entreprise, notamment Google, Sony, Samsung, Binance ou encore Blockchain.com

Selon Le site officiel de THETA: « La blockchain Theta est la seule infrastructure de bout en bout pour le streaming et la diffusion vidéo décentralisés qui apporte des solutions à la fois techniques et économiques. »

THETA se négocie à 3,88 $, en baisse de 13 % au cours des dernières 24 heures. Sa capitalisation boursière est de 3,89 milliards de dollars, avec un volume de transactions de 174 millions de dollars sur 24 heures.

3. The Sandbox (SAND) – 4,3 milliards de dollars

The Sandbox est le projet de Métavers le mieux conçu sur le marché à l’heure actuelle. Il est construit au sommet de la blockchain Ethereum et comporte un client PC téléchargeable qui offre des graphismes et une fluidité inégalés par rapport aux autres pièces du Métavers.

Bien que The Sandbox soit très similaire à Decentraland, SAND n’est pas limité par l’expérience in-browser, ouvrant un tout nouveau niveau d’immersion et d’interactivité pour ses joueurs.

The Sandbox domine les marchés depuis que leur récent lancement Alpha a permis aux joueurs de découvrir leur univers virtuel. L’engouement a été à la hauteur des attentes car le jeu est bien construit, rappelant un mélange entre Minecraft et Fortnite.

SAND se négocie à 4,78 $, avec un volume d’échanges sur 24 heures de 1,3 milliard de dollars. Sa capitalisation boursière est de 4,36 milliards de dollars, avec une offre en circulation de 913,3 millions de SAND.

2. Axie Infinity (AXS) – 5,6 milliards de dollars

Axie Infinity est un jeu de collection NFT basé sur Ethereum développé par le studio vietnamien Sky Mavis. Il présente des monstres appelés Axies, que les utilisateurs peuvent améliorer avec divers attributs et envoyer au combat pour gagner des récompenses.

AXS est la crypto-monnaie ERC-20 native de la plateforme Axie Infinity. AXS est utilisé pour interagir avec la plateforme, permettant aux utilisateurs d’acheter, d’échanger et de vendre leurs Axies sur la place de marché NFT et de miser leurs jetons pour obtenir des récompenses.

AXS se négocie à 92,95 $, avec un volume d’échanges sur 24 heures de 301 millions de dollars. Axie Infinity a un stock total de 270 millions, avec un stock en circulation de 60,9 millions. La capitalisation boursière d’AXS est de 5,66 milliards de dollars.

1. Decentraland (MANA) – 5,72 milliards de dollars

Decentraland est un métavers 3D basé sur la blockchain construit sur Ethereum qui permet aux joueurs d’acheter des parcelles de terrain et d’explorer l’univers virtuel. Il existe une variété d’expériences disponibles, telles que des casinos, des concerts, des galeries, et bien plus encore.

Decentraland est ouvert au public depuis février 2020 et est le projet de Metaverse 3D le plus ancien en crypto. Le seul autre projet qui se rapproche de ce que Decentraland a à offrir est The Sandbox, actuellement évalué à plus de 6,9 milliards de dollars avant leur lancement alpha.

Tout le monde peut découvrir Decentraland en visitant son site officiel et en se connectant à l’aide de MetaMask. Assurez-vous que votre portefeuille soit réglé sur la chaîne Ethereum et amusez-vous à explorer !

Le MANA de Decentraland se négocie à 3,13 $, avec un volume d’échanges sur 24 heures de 689 millions de dollars. Sa capitalisation boursière est de 5,72 milliards de dollars, avec une offre en circulation de 1,83 milliard de MANA.

Un grand potentiel pour 2022

Les crypto-monnaies Métavers listées dans cet article ont toutes un grand potentiel pour 2022. En tant que leaders de l’espace Métavers, tous les projets ci-dessus ont de grands fondamentaux et un produit de bonne qualité.

Pour ces crypto-monnaies évaluées à moins d’un milliard de dollars, il y a un vrais potentiel de croissance en 2022 et au-delà. Comme les applications DeFi et GameFi continuent d’innover, les utilisateurs commenceront à voir de plus en plus d’expériences innovantes dans le métavers.

Cette année ne nous a montré qu’un aperçu des possibilités qu’apporte le Métavers, et avec la combinaison blockchain-tech, « sky is the limit« .