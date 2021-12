Les 10 meilleurs projets du métavers à surveiller en 2022

Alors que l’année 2021 touche à sa fin, 2022 s’annonce comme une année importante pour les crypto-monnaies du métavers. Il existe des dizaines de pièces métavers sur le marché, et il peut être difficile de savoir lesquelles sont les plus intéressantes. C’est pourquoi nous avons fait une liste des dix meilleures crypto-monnaies métavers à surveiller en 2022.

#10 Verasity (VRA) – 177 millions de dollars

Verasity se décrit comme une plateforme de couche de protocole et de produit pour les esports et le divertissement vidéo. Elle est construite au sommet de la blockchain Ethereum, avec pour mission d’augmenter l’engagement et les revenus publicitaires pour les éditeurs et les annonceurs.

VRA dispose d’un protocole de preuve de vue qui augmente l’engagement organique et les revenus publicitaires sur la plateforme. Verasity propose également une Adstack propriétaire, un lecteur vidéo et des récompenses VRA sur sa couche produit.

Verasity est un excellent projet à suivre pour 2022, car le protocole de preuve de vue de VRA pourrait être facilement intégré dans le métavers pour permettre aux utilisateurs de gagner des jetons en échange de leur attention.

La VRA se négocie à 0,039 $ avec un volume d’échange de 31 millions de dollars sur 24 heures. Sa capitalisation boursière est de 177 millions de dollars.

#9 Alien Worlds (TLM) – 218 millions de dollars

Alien Worlds est le jeu le plus populaire sur la blockchain WAX et l’un des jeux cryptographiques les plus sous-estimés du marché. Il s’agit d’un jeu NFT basé sur la blockchain qui permet aux utilisateurs de miner du Trillium.

Les joueurs peuvent choisir une planète à miner et gagner des TLM en minant avec leurs outils. Tout le monde reçoit une pelle gratuite au départ, mais sa puissance d’extraction est minime. Les utilisateurs peuvent acheter de meilleurs outils d’extraction pour augmenter leur potentiel de gain. Plusieurs modèles sont disponibles, selon que vous êtes intéressé par l’exploitation de TLM ou de NFT.

Un aspect unique du jeu est la façon dont les utilisateurs peuvent acheter des terrains et faire payer les autres pour l’exploitation minière sur leurs terrains. Le terrain le moins cher était listé à 15 550,53 WAX, soit environ 7 905 $.

Les joueurs peuvent voyager vers diverses planètes, toutes des organisations autonomes décentralisées (DAO) distinctes. Ces DAO reçoivent quotidiennement du Trillium par le biais des contrats intelligents, et les joueurs peuvent également recevoir une partie du TLM s’ils font partie de la DAO de cette planète.

En tant que jeu le plus populaire du marché, Alien Worlds a un bel avenir en 2022. Il ne fait aucun doute que l’équipe continuera à développer et à mettre à jour le jeu, ce qui poussera davantage d’utilisateurs vers lui. Avec une capitalisation boursière relativement faible, Alien Worlds est un projet très sous-estimé.

TLM se négocie à 0,2388 $, avec un volume d’échange sur 24 heures de 80 millions de dollars. Sa capitalisation boursière de 218 millions de dollars.

#8 Wilder World (WILD) – 341 millions de dollars

Wilder World est un métavers 5D immersif basé sur Ethereum et construit avec Unreal Engine 5. Le métavers Wilder World est encore en développement mais permettra aux utilisateurs d’acheter diverses voitures, bâtiments, objets divers et bien plus encore.

En outre, Wilder World vise à être la première place de marché NFT véritablement liquide, décentralisée et dirigée par la communauté.

WILD est le jeton natif de l’écosystème de Wilder World et interagit avec leur marché et gouverne la DAO de Wilder.

Le WILD se négocie à 4,02 $, avec un volume d’échange sur 24 heures de 5,9 millions de dollars. Son offre en circulation est de 83,6 millions, avec une capitalisation boursière de 341 millions de dollars.

#7 Chromia (CHR) – 463 millions de dollars

Chromia permet aux gens de créer facilement des applications décentralisées dans le monde réel. Elle présente une architecture unique et permet aux développeurs de coder des applications sept à dix fois plus rapidement.

Parmi les jeux les plus populaires construits sur Chromia, citons My Neighbor Alice, un jeu basé sur la blockchain Play-to-earn dont la capitalisation boursière dépasse 430 millions de dollars ! En outre, Chromia propose également Mines of Dalarnia, dont la capitalisation boursière s’élève à 336 millions de dollars.

Il est fort probable que CHR connaisse une valorisation de plus d’un milliard de dollars d’ici l’année prochaine. Chromia est un véritable concurrent de Solana, qui a une valorisation massive de plus de 59 milliards de dollars ! Avec une capitalisation boursière inférieure à un demi-milliard, il ne fait aucun doute que CHR peut connaître des augmentations de prix significatives l’année prochaine, surtout s’ils continuent à développer leur écosystème.

Actuellement, CHR se négocie à 0,86 $, en hausse de plus de 18 % au cours de la semaine dernière. Sa capitalisation boursière est de 463 millions de dollars, avec un volume d’échanges sur 24 heures de 172 millions de dollars.

#6 CEEK VR (CEEK) – 523 millions de dollars

La plateforme CEEK VR cherche à devenir l’avenir du streaming et de l’édition musicale. Elle comprend un casque VR breveté actuellement disponible en ligne.

CEEK est le jeton ERC-20 natif de la plateforme CEEK VR. CEEK offre de nombreuses façons de gagner des jetons, notamment en créant des pièces personnalisées pour les artistes et les labels, en créant divers produits numériques, en partageant des liens sur les réseaux sociaux et en sélectionnant du contenu pour approbation. En outre, CEEK VR proposera CEEK CITY, une scène VR pour les spectacles en direct.

Le casque VR et les écouteurs 4D permettent aux utilisateurs de s’immerger dans un métavers unique sans avoir besoin de matériel externe.

CEEK se négocie à 0,7 $. Sa capitalisation boursière est actuellement de 520 millions de dollars avec un volume d’échange de 34 millions de dollars sur 24 heures.

#5 WAX (WAXP) – 947 millions de dollars

Fondée en 2017, WAX est l’acronyme de The Worldwide Asset eXchange™. Elle est surnommée la blockchain la plus écologique au monde pour les NFT, les objets de collection et les jeux vidéo. WAXP est le jeton natif de la blockchain WAX, et il est utilisé comme monnaie pour acheter des jeux vidéo, des objets de collection et des NFT.

En plus des dizaines de jeux dApp auxquels les utilisateurs peuvent jouer, WAX permet d’acheter, de vendre et d’échanger des NFT sur sa place de marché.

WAX héberge également des dizaines de jeux populaires du métavers, dont Alien Worlds, Farming Tales, Prospectors, R-Planet, etc.

Par rapport aux autres blockchains, le principal avantage de WAX est que les utilisateurs n’ont pas à payer de frais de gaz. Au lieu de cela, les utilisateurs échangent leur WAX contre de la puissance CPU / RAM sur la blockchain wax, ce qui leur permet d’effectuer des transactions.

Ce mécanisme de consensus de preuve d’enjeu délégué rend WAX extrêmement attrayant pour les dApps nécessitant de nombreuses interactions avec les blockchains.

WAXP est la crypto-monnaie native de la blockchain WAX utilisée comme monnaie principale dans leur écosystème. WAXP se négocie à 0,50 $, en hausse de plus de 4 % au cours des dernières 24 heures.

Sa capitalisation boursière est de 949 millions de dollars, avec un volume d’échange de 57 millions de dollars sur 24 heures.

#4 IoTeX (IOTX) – 1,2 milliard de dollars

IoTeX est une infrastructure blockchain évolutive et centrée sur la confidentialité pour l’Internet des objets. IOTX est le jeton natif de la blockchain IoTeX, qui alimente le réseau.

IoTeX a un excellent potentiel pour l’année prochaine, car son écosystème continue de se développer. Jusqu’à présent, l’équipe d’IoTeX a prouvé que sa blockchain peut soutenir diverses applications et rivaliser avec les grands noms comme Ethereum et Binance Smart Chain.

L’écosystème IoTeX comprend des échanges, des wallets et d’autres projets uniques du métavers, par exemple StarCrazy – un jeu Metaverse NFT basé sur la blockchain permettant aux utilisateurs de gagner des jetons GFT.

IoTeX propose également le portefeuille IoPay Web3.0 disponible sur les appareils Android et iOS. IoPay est la porte d’entrée de l’écosystème IoTeX à laquelle tout le monde peut facilement accéder.

IoTeX se négocie à 0,136 $, en hausse de plus de 6 % au cours des dernières 24 heures. Sa capitalisation boursière est de 1,29 milliard de dollars avec un volume d’échange de 139 millions de dollars sur 24 heures.

#3 The Sandbox (SAND) – 6,1 milliards de dollars

The Sandbox est l’un des projets métavers les mieux valorisés du marché. Il ne fait aucun doute que son potentiel est excellent pour l’année prochaine. La première saison Alpha s’étant achevée avec succès, l’équipe se prépare à une deuxième saison Alpha.

The Sandbox est un métavers 3D basé sur Ethereum, permettant aux utilisateurs d’acheter des parcelles de terre et de les monétiser. Il offre une expérience gamifiée qui comprend des quêtes, des jeux et des défis pour gagner des récompenses.

Comme The Sandbox dispose d’un client téléchargeable, sa qualité est imbattable par rapport aux autres projets métavers. La meilleure façon de décrire le monde de The Sandbox est une combinaison entre Minecraft et Fortnite.

The Sandbox présente également le jeton SAND, qui est utilisé comme monnaie native sur la plateforme. SAND se négocie à 6,65 $, avec un volume d’échanges sur 24 heures de 2,19 milliards de dollars.

#2 Decentraland (MANA) – 6,8 milliards de dollars

Un autre grand projet avec un fort potentiel de gains de prix significatifs l’année prochaine est Decentraland. Ce Metaverse 3D basé sur la blockchain permet aux joueurs d’acheter des parcelles de terre et d’explorer l’univers virtuel.

Decentraland est ouvert au public depuis février 2020 et est le projet de métavers 3D le plus ancien en crypto. Le seul autre projet qui se rapproche de ce que propose Decentraland est The Sandbox.

Tout le monde peut vérifier Decentraland en visitant son site officiel et en se connectant à l’aide de MetaMask sur Chrome. Assurez-vous que votre porte-monnaie est réglé sur la chaîne Ethereum et amusez-vous à explorer !

Alors que Decentraland est déjà l’un des projets les plus valorisés du marché, à mesure que de plus en plus de plateformes sont construites sur Decentraland, le prix de MANA peut facilement doubler ou tripler.

MANA se négocie à 3,76 $, avec un volume d’échanges sur 24 heures d’un milliard de dollars. Sa capitalisation boursière est de 6,8 milliards de dollars.

#1 Solana (SOL) – 59 milliards de dollars

Solana est une plateforme blockchain relativement nouvelle, initialement lancée en avril 2019. Cependant, CoinMarketCap n’a pas commencé à suivre son prix avant avril 2020. Depuis lors, Solana a connu des gains de prix incroyables à mesure que son écosystème et sa plate-forme ont continué à se développer.

Solana constitue un excellent projet à surveiller en 2022, car sa communauté connaît une croissance exponentielle et sa plateforme accueille une multitude de projets réussis.

Parmi les dApps les plus populaires sur Solana, citons Raydium, FTX, Magic Eden, Orca, etc. L’écosystème de Solana se développe chaque jour, avec de plus en plus de jeux publiés sur sa plateforme.

Solana se négocie à 192 dollars, avec une capitalisation boursière de 59 milliards de dollars. Son volume d’échange sur 24 heures est de 1,8 milliard de dollars, avec une offre en circulation de 308 millions de SOL.